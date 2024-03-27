Рубль умеренно укрепляется к мировым валютам накануне мартовского единого дня уплаты налогов

Москва. 27 марта. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине перед мартовским перечислением в бюджет основных налоговых платежей.

Курс доллара США составил 92,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,01 руб./EUR1, подешевев на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,16 копейки, до 95,84 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,2 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к основным мировым валютам накануне единого дня уплаты налогов, который приходится на четверг, 28 марта. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД, общий объем которых, по оценке аналитиков, может достичь 2 трлн рублей.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Тем временем, член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне заявил в среду, что уверенность регулятора в возврате инфляции в еврозоне к целевому показателю в 2% к середине 2025 года растет. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

Торговый диапазон пары "доллар-рубль" на уровнях 91,5-93 руб./$1 может сохранить актуальность до конца текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая, что в четверг налоговые выплаты, экспортеры могут увеличить продажи валют в среду. Жду новых попыток доллара откатиться в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91,5-93 руб./$1. Полагаю, что этот диапазон сохранит свою актуальность до конца недели, прочность зоны 93-93,5 руб./$1 курс доллара, скорее, будет проверять уже в апреле", - пишет эксперт в обзоре.

Вероятно укрепление рубля до 92 за доллар и стабилизация котировок нефти ниже $86 за баррель Brent в среду, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник укреплялся, но по итогам дня российская валюта все же умеренно ослабилась, - напоминают аналитики. - Объемы торгов при этом выросли, но не значительно. (. . .) Сейчас экспортеры могут нарастить продажу валюты в преддверии завершения налогового периода в четверг. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" все же способен опуститься к 92 руб./$1, но закрепиться ниже этого уровня ему пока может быть сложно".

Нефтяные цены во вторник снизились. На взгляд экспертов банка, такую динамику котировки показывали во многом в рамках коррекции. При этом данные от API поздно вечером неожиданно указали на максимальный с начала ноября недельный рост запасов нефти в США. Если официальная статистика от Минэнерго подтвердит оценки API, котировки могут пока задержаться ниже $86 за баррель, полагают в банке.

Нефтяные котировки снижаются днем в среду на сигналах значительного роста запасов нефти в США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,51%, до $85,79 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4%, до $81,29 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,4%.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 9,337 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на сокращение запасов нефти на 1,28 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.