Аукционы Минфина ограничивают восстановление рынка ОФЗ - ПСБ

Аукционы Минфина РФ с премией к рынку пока будут ограничивать восстановление госбумаг на вторичных торгах после сильного снижения их котировок с начала марта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Консолидация рынка ОФЗ продолжается - небольшое снижение доходностей во вторник было в коротких бумагах (на 5-10 б.п.), доходность среднесрочных и длинных ОФЗ осталась практически без изменений (13,19% по 5-летнему выпуску, 13,29% по 10-летнему). Оборот по индексу RGBI существенно вырос - до 16 млрд руб. против 6 млрд руб. в понедельник, - указывает эксперт в обзоре банка. - Отметим, что с утра рынок предпринял попытку подрасти, однако после объявления Минфином параметров аукционов последовали продажи, компенсировав рост. Вероятно, инвесторы рассчитывали, что министерство ограничит объем предложения новых ОФЗ, однако по короткому выпуску объем предложения был увеличен с 10 до 20 млрд руб. В результате будет предложен уже стандартный набор бумаг - длинный выпуск без лимита (14 лет) и короткий (2,5 года) на 20 млрд руб. Аукционы с премией к рынку будут ограничивать восстановление госбумаг на вторичных торгах после сильного снижения котировок с начала марта. В отсутствии четких сигналов от ЦБ по снижению ставки пока не рекомендуем увеличивать дюрацию облигационного портфеля".

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