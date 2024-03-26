Рубль во вторник растерял дневной рост, немного снизился к мировым валютам на фоне нестабильной нефти

Москва. 26 марта. Доллар США, евро и китайский юань перешли к легкому повышению на Московской бирже по итогам вторника после снижения в первой половине торгов. Рубль развернулся вниз и подешевел к бивалютной корзине после укрепления перед мартовским перечислением в бюджет основных налоговых платежей и на фоне нестабильной обстановки на рынке нефти.

Курс доллара США составил 92,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,43 руб./EUR1, подорожав на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,2 копейки, до 96,18 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,2 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял незначительный рост первой половины дня и немного подешевел к основным мировым валютам по итогам вторника в условиях спокойного внешнего фона и перед единым днем уплаты налогов, который приходится на четверг, 28 марта. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, объем налоговых выплат в этом месяце может достичь 2 трлн рублей.

Участники большинства мировых рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Одновременно внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник днем рубль предпринимал попытки укрепления, в моменте его котировки поддерживала подготовка к налоговым выплатам марта. "Кроме того, с начала недели отмечаем откат индекса доллара (DXY) от локальных вершин, через кросс-курсы и изменение давления на сырьевые котировки движения американской валюты на мировом рынке находят определенный отклик и у рубля. Базово за рубль продолжают играть высокие ставки в экономике, меры валютного контроля и ежедневные интервенции ЦБ. Препятствуют рублевому укреплению повышенные расходы бюджета, давление на экспортные доходы со стороны санкций и добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также напряженность геополитики и новостного фона. На наш взгляд, краткосрочно пара "доллар-рубль" сохранит движение в диапазоне 91-93 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Рубль после позитивного открытия резко подешевел, но вскоре перешел к активному укреплению. В начале основной сессии наблюдалась умеренная коррекция, однако российская валюта быстро вернулась к уверенной восходящей динамике. Во второй половине торгов рубль стал быстро сдавать позиции и растерял почти все сегодняшние достижения. Таким образом, ему вновь не удалось сохранить устойчивую позитивную тенденцию. Предложение иностранной валюты при достижении ее котировками определенных уровней наталкивается на хороший спрос. Подорожанию рубля по-прежнему способствует фактор налогового периода. В его рамках максимальные платежи экспортеров приходятся на четверг, для этих целей компании могут увеличивать продажи инвалюты. Сырьевой фактор уже должен усиливать свое влияние на курс рубля благодаря постепенному увеличению валютной выручки экспортеров. Это происходит за счет существенного подорожания нефти и других ключевых товаров российского экспорта в последние месяцы", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 90-93 руб. за доллар, возле верхней границы. Котировки национальной валюты поддерживают жесткая монетарная политика ЦБ РФ, налоговой период, который завершится на текущей неделе, а также относительно высокие цены на нефть. Поводов для ослабления рубля в среднесрочной перспективе не так много. Оказать влияние на курс рубля может ЦБ, когда начнет переходить к снижению ставки. Сам регулятор допускает снижение ставки во второй половине текущего года. В пользу рубля также играет снижение американской валюты по отношению к корзине ключевых мировых валют. Индекс доллара USDX снижается сегодня на 0,07%", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть демонстрируют слабую смешанную динамику на вечерних торгах во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры оценивают геополитические новости и ждут очередной встречи ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,28%, до $86,5 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,06%, до $81,99 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,6%, прервав серию снижений по итогам трех сессий подряд.

Страны ОПЕК+, которые проведут встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы добычи.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, а также атаки на российские НПЗ. Нефтеперерабатывающие мощности РФ в результате атак украинских дронов сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

Между тем индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), из-за санкционных рисков, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, Индия приостановила закупки нефти в Венесуэле в преддверии окончания срока действия исключения из американских санкций в середине следующего месяца. В результате индийские компании начали искать источники поставок на других рынках, что может повысить конкуренцию и привести к росту котировок, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 марта на 20,16 копейки, до 92,5745 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,7 копейки, до 100,4121 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник снизился на 18,5 копейки по отношению к понедельнику и составил 92,5911 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 17,05 копейки, уменьшившись до 92,5959 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 241,246 млн, из которых $373,145 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $868,101 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 7,33 копейки, до 100,4033 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 5,1 копейки, до 100,4169 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR899,362 млн, из которых EUR231,154 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR668,208 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 124,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 марта, банки разместили 3 трлн 210 млрд рублей (при лимите 3 трлн 210 млрд рублей и спросе 5 трлн 50,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.

Кроме того, во вторник Банк России провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 790 млрд рублей (при лимите 2 трлн 790 млрд рублей и спросе 2 трлн 918,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали во вторник смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 марта опустилась на 6 базисных пунктов - до 15,29% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц упала во вторник на 4 базисных пункта, до 15,7% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,93% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 1 базисный пункт, до 15,43% годовых.