Рубль днем слабо повышается к мировым валютам перед единым днем уплаты налогов в марте

Москва. 25 марта. Доллар США и евро немного дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях спокойного внешнего фона и перед мартовским перечислением в бюджет основных налоговых платежей.

Курс доллара США составил 92,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,19 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,59 копейки, до 96,02 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,95 копейки - до 12,77 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дорожает к доллару и евро в ходе дневных торгов в условиях спокойного внешнего фона и перед единым днем уплаты налогов, который приходится на четверг, 28 марта. В этот день в бюджет должны будут быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, объем налоговых выплат в этом месяце может достичь 2 трлн рублей.

Участники торгов продолжают анализировать итоги пятничного заседания Банка России, который второй раз решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%, а также заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе итоговой пресс-конференции.

Банк России по-прежнему считает, что сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии, сообщила Набиуллина. "Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки", - пояснила глава ЦБ.

Она также сообщила, что на заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 22 марта сложился широкий консенсус за ее сохранение на текущем уровне, альтернативные варианты предметно не обсуждались, но шла дискуссия о будущей траектории и сигнале.

Банк России по-прежнему считает, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, а информацией о решении продлить эту истекающую в апреле меру до конца 2024 года не располагает. "Мне об этом неизвестно", - сказала глава Банка России, отвечая на вопрос, есть ли уже окончательное решение о продлении действия указа президента по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Эта неделя будет короткой для большинства мировых бирж - в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители Федрезерва обрадовали участников рынка, оставив в силе прежний прогноз, предусматривающий три снижения ставки в текущем году.

Днем ранее Банк Японии повысил ставку впервые с 2007 года и впервые с 2016 года вывел ее из отрицательной территории. Японский ЦБ также прекратил практику таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.

А днем позже Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25%, но дал понять, что близок к смягчению денежно-кредитной политики. За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), причем два члена MPC, ранее настаивавшие на необходимости повышения ставки, изменили свою позицию и проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

Также на прошедшей неделе центробанки Австралии и Китая сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне, ЦБ Швейцарии неожиданно снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.), а ЦБ Турции - повысил на 500 б.п. Центральный банк Тайваня поднял ставку на 12,5 б.п.

Пара "доллар-рубль" может остаться в диапазоне 91,5-93 руб./$1 в первой половине новой рабочей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром доллар инерционно пытался продолжить рост, но достаточно быстро откатился к уровням закрытия недели: для спекулятивных участников сильных поводов для покупок американской валюты не видно, учитывая крепость рынка нефти и постепенное ослабление нервозности после теракта в Москве. Основным триггером, определяющим движение курсов основных валют, по моему мнению, продолжит выступать активность экспортеров. Учитывая завершающую фазу подготовки к налоговым выплатам 28 марта, рассчитываю на сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров. Жду, что диапазон 91,5-93 руб./$1 останется актуальным в первой половине недели", - пишет эксперт в комментарии.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91,5-93,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 100-102 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Текущая неделя - активный период налоговых выплат, которые способны оказать поддержку курсу российского рубля, - отмечает эксперт. - В числе благоприятных факторов - продолжение курса на жесткую ДКП и относительно высокие нефтяные цены. Решение российского регулятора оставить ключевую ставку прежней совпало с консенсус-прогнозом рынка. Несмотря на первые признаки затухания инфляции, накопленной статистики пока недостаточно, чтобы говорить о ее устойчивом снижении. В курсе национальной валюты такое решение ЦБ уже было заложено. Несравнимо большее влияние на рубль оказывают импортно-экспортный баланс и геополитические факторы".

Рубль может восстановиться до 92 за доллар в начале недели, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты напоминают, что в пятницу после резкого роста в предыдущий день обороты торгов на валютном рынке существенно снизились и рубль ослаб до 92,8 за доллар, а этим утром подешевел до 93 за доллар. "В то же время волатильность рубля в понедельник небольшая, - подчеркивается в комментарии. - Экспортеры могут нарастить продажи иностранной валюты в преддверии налоговых выплат в четверг в размере 2 трлн руб. В этих условиях рубль может восстановиться до 92 за доллар".

Цены на нефть умеренно растут днем в понедельник на фоне обеспокоенности в отношении перебоев поставок на мировой рынок. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,32%, до $85,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,38%, до $8,92 за баррель.

Как сообщалось, йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом.

Повышательное давление на котировки также оказывают ограничения на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.