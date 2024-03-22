.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций в пятницу просел в район 3270п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ РФ, неделю закрыл в "минусе"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
"Опора России" просит скорректировать законопроект об оборотных штрафах
Субъекты малого бизнеса окажутся под риском банкротства, если штрафы за утечку персональных данных будут одобрены в нынешней конфигурации. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина автору инициативы о введении...
 
Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции
Власти намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции. Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, который обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они...
 
Цена денег для заемщиков бьет рекорды
Полная стоимость кредитов в сегменте кредитов наличными к 1 марта т.г. составила 31,4% годовых, установив многолетний рекорд. Это следует из данных БКИ "Скоринг бюро", пишет "Коммерсант". В результате показатель превысил результат марта 2022 года,...
 
22 марта 2024 года 19:25

Рынок акций в пятницу просел в район 3270п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ РФ, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне разнополярных внешних сигналов, ожидаемого решения ЦБ РФ оставить неизменной ключевую ставку на уровне 16% годовых и сигнала регулятора о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели. Индекс МосБиржи опустился в район 3270 пунктов, при этом локомотивом отката выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,9%) после рекомендаций менеджмента по размеру финальных дивидендов НК за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3273,49 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1113,05 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,64 рубля (+0,58 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи опустились на 0,6-0,8% на фоне снижения доллара на 0,26 рубля.

Банк России отметил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, жесткость рынка труда вновь усилилась. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, заявляет ЦБ.

Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что Банк России по-прежнему считает возможным приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,9%, до 7350 рублей), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" предложил выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию (за 9 месяцев 2023 года было выплачено 447 рублей на акцию), тогда как консенсус-прогноз предполагал выплаты в размере 686,4 рубля на акцию. Реестр для получения дивидендов НК закрывается 7 мая.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ОК РУСАЛ" (+0,4%).

Скорректированная EBITDA X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+0,4%) в IV квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,7% - до 54,74 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль группы выросла в 3 раза - до 19,03 млрд рублей.

Однако сдерживающим фактором для роста расписок X5 в пятницу выступили новости, что наблюдательный совет компании не будет объявлять выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года. Решение связано с ограничениями, которые не позволяют X5 направлять средства из российских "дочек" в нидерландскую материнскую компанию, говорится в отчетности компании.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели скорректировался вниз - сказались "фактор пятницы", спад цен на сырьевые товары, жесткость сигналов ЦБ РФ по итогам заседания и откат тяжеловесных акций "ЛУКОЙЛа" на дивидендных новостях.

Оптимизма на внешних площадках поубавилось. "Голубиная" риторика Федрезерва США совсем недолго подогревала общерыночный риск-аппетит. Китайские биржевые индексы потеряли около 1%, в "минусе" стартовали торги в США. Индекс доллара DXY превысил 104 пункта, что оказало давление на сырьевые котировки.

В начале следующей недели инвесторы будут оценивать статданные по продажам нового жилья за февраль. Понедельник - последний день для попадания в реестр акционеров "НОВАТЭКа", имеющих право на получение дивидендов за 2023 год. "Краткосрочно мы ожидаем возвращения индекса МосБиржи выше 3300 пунктов. Затруднить подъем могут острая геополитика, а также склонность рубля к укреплению в свете прохождения через пик налоговых платежей. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 марта - 3235-3325 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в пятницу российский фондовый рынок открылся смешанной динамикой "фишек", которая во второй половине дня сменилась достаточно сильным падением.

Намека в сопроводительном комментарии к заседанию ЦБ РФ на конкретные сроки перехода к смягчению ДКП не прозвучало, а глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что снижение ключевой ставки будет возможно только во втором полугодии - это расстроило не только фондовый, но и валютный рынок, отмечает аналитик.

Среди лидеров роста на фондовом рынке оказались акции транспортной корпорации "ДВМП" (+5,2%), видимо, в связи с оптимистичными заявлениями менеджмента относительно ряда сделок по покупке новых активов и увеличения численности флота. Просели акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,4%), возможно, из-за объявлений о новых приобретениях на фоне увеличения чистого убытка компании по МСФО за 2023 год, отметила аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи покажет движение в коридоре 3200-3300 пунктов, пара USD/RUB может провести торговый день в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов вышел в ощутимый "минус" на фоне динамики рубля и перспективы продолжительного сохранения высоких процентных ставок в стране для возвращения инфляции к целевым уровням.

Акции Мосбиржи (215,64 рубля) на неделе обновили исторический максимум 217 руб. и сохраняют уверенность перед выплатой дивидендов за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию с текущей доходностью 8% (выше средней в этом сезоне). Акционеры "Сургутнефтегаза", тем временем, продолжают ждать объявления о дивидендах. "Яндекс" (3905 рублей) на этой неделе впервые с февраля 2022 года протестировал психологически важную отметку 4000 руб., которую, впрочем, удержать пока не удалось.

Акции "ВК" в пятницу развивали нисходящую коррекцию после публикации накануне слабых финансовых результатов за весь 2023 год и IV квартал по МСФО. "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,3%) в пятницу сообщила о получении чистого убытка за 2023 год по МСФО в размере 15,98 млрд руб. против прибыли в 6 млрд руб. годом ранее и не исключила докапитализации в этом году для снижения высокой долговой нагрузки. Глава компании выразил уверенность в успешном разрешении долгового вопроса до конца 2024 года.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в стадии сдержанной нисходящей коррекции, консолидируясь после достижения рекордных максимумов на надеждах смягчения тона ключевых центральных банков во II полугодии. Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю вблизи поддержек 3260 пунктов и 1105 пунктов, уход ниже которых может предвещать движение в район 3190 и 1080 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Вопрос доходности беспокоит рынок, но не отменяет возможных ралли в акциях роста или дивидендных историях, особенно в период апреля-мая, когда о выплатах должна объявить оставшаяся часть эмитентов, среди которых можно отметить прежде всего Сбербанк (MOEX: SBER), МТС, "Ростелеком" и нефтяные компании, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, позиция ЦБ РФ в целом была ожидаемой для рынка с учетом того, что регулятор неоднократно заявлял о сохранении инфляционных рисков.

Из акций в дальнейшем будут интересны "дивидендные аристократы" - бумаги компаний, которые стабильно платят дивиденды. Пусть они будут не рекордного размера, важна стабильность выплат. Также интерес для покупок представляют ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом не ниже "ВВВ" с постоянным купоном. В краткосрочной перспективе лучшим выбором будут флоатеры, которые привязаны к ставке RUONIA или ставке ЦБ РФ. Лаг снижения ставки сдвигается ближе ко II полугодию, поэтому покупать выпуски с постоянным купоном на короткий срок невыгодно - по ним цена в коротком промежутке времени расти не будет, полагает аналитик.

Решение ЦБ РФ по ставке несильно изменило валютные курсы. Рубль продолжает торговаться в диапазоне 90-92 руб./$1, что контролируется высокой текущей ставкой и продолжающимися со стороны ЦБ валютными интервенциями, считает Абелев.

В Азии в пятницу индексы акций преимущественно снизились (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,2%, DAX и FTSE растут на 0,2-0,7%), проседают США (индексы к 18:50 МСК потеряли 0,02-0,4% во главе с Dow).

Давление на азиатские рынки оказало укрепление доллара США в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ФРС. Ранее на этой неделе ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне, а швейцарский ЦБ неожиданно снизил ставку.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста.

Вышедшие в Японии в пятницу статданные показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

На нефтяном рынке в пятницу цены почти отыграли утреннее снижение.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $85,71 за баррель (-0,1% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $81,01 за баррель (-0,1% и -0,3% в четверг).

Во вторник, 19 марта, цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара на итогах заседания Федрезерва, который предполагает, что ставка в ближайшие два года будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-10,7% и -8,9% "префы"), Росбанка (MOEX: ROSB) (-6,6%), SFI (MOEX: SFIN) (-5,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,1%), акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3,5%), "ВК" (-3,4%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (-2,3%) по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей.

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,1%) по РСБУ в 2023 году сократилась до 22,6 млрд руб. против 47,8 млрд руб. годом ранее, сообщила компания в отчете в пятницу.

Выросли в пятницу акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+12,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+2,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,26 млрд рублей (из них 21,67 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,86 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 7,15 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 марта 2024 года 19:52
Рынок акций РФ на неделе просел ниже 3300п по индексу МосБиржи в преддверии заседания ЦБ РФ
Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе просел в преддверии мартовского заседания Банка России, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent локально опускалась к $85 за баррель после роста выше $87), сдерживающим фактором выступили позитивные сигналы с внешних фондовых площадок (в США индексы обновили максимумы). ЦБ РФ на заседании 22 марта ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но дал сигнал о сохранении жестких кредитных условий в экономике в целях замедления инфляции. Индекс МосБиржи на неделе опустился ниже рубежа 3300 пунктов.    читать дальше
.
22 марта 2024 года 19:45
Рубль в пятницу упал к мировым валютам после укрепления в предыдущие сессии и перед выходными днями
Москва. 22 марта. Доллар США, евро и китайский юань укрепились на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и после роста в предыдущие сессии. В ходе торгов рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.    читать дальше
.
22 марта 2024 года 19:15
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 22 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились.    читать дальше
.
22 марта 2024 года 19:06
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Сбербанка
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 348,5 руб. для обоих типов бумаг. Потенциал роста составляет 17,8% для "обычки" и 17,6% для "префов", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Сбербанк в 2023 году...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:58
Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1 - ПСБ
Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль на этой неделе пытался, хотя и не очень успешно, окрепнуть и отыграть потери предвыборной недели, - напоминают аналитики. - Торговая активность в паре доллар-рубль возросла,...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:53
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 3030 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 4К23, которые оказались немного лучше наших прогнозов, -...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:36
Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030г вполне реально - Freedom Finance Global
Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030 году вполне реально, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что к 2030 году капитализация российского фондового рынка должна...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:21
Бумаги РусАгро интересны для покупки - "Финам"
Бумаги "РусАгро" интересны для покупки, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Игната Иванова. "Расписки "РусАгро" за 12 месяцев почти удвоились в цене и все еще сохраняют потенциал для роста, - отмечает эксперт. - Один из крупнейших российских вертикально интегрированных...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:02
ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ставки с июля - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ключевой ставки с июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как и в февральском пресс-релизе, регулятор не...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $132 за штуку c потенциалом снижения 20,5%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Финансовые показатели Qualcomm в 2024 финансовом году будут оставаться под давлением из-за ожидаемой...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 16:56
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. "Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2П23 в 498 руб./акцию, на 27% ниже консенсус-прогноза (дивидендная доходность -...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 16:49
ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг X5 на уровне 3100 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену бумаг X5 Retail Group на уровне 3100 рублей за штуку и сохраняют позитивный взгляд на перспективы компании, сообщается в комментарии банка. "X5 Group ожидаемо сильно отчиталась за 2023 год, - пишет аналитик Екатерина Хейфец. - Компания...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 16:20
Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе при появлении позитивных драйверов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций начнет следующую неделю недалеко от важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 3260 и 1105 пунктов...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 15:48
Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне 16% годовых продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы наряду с обязательной продажей валютной выручки, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых....    читать дальше
.
22 марта 2024 года 15:40
Рубль дешевеет к мировым валютам после укрепления в предыдущие сессии и перед выходными днями
Москва. 22 марта. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и после роста в предыдущие сессии. Чуть ранее рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.