Рубль дешевеет к мировым валютам после укрепления в предыдущие сессии и перед выходными днями

Москва. 22 марта. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и после роста в предыдущие сессии. Чуть ранее рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.

Курс доллара США составил 92,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 58 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,12 руб./EUR1, подорожав на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,25 копейки, до 96,01 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,2 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к основным мировых валютам в ходе дневных торгов пятницы на закрытии позиций после роста в предыдущие дни и перед выходными. Рубль не отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком и уже было учтено в котировках. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ.

"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

15 декабря 2023 года Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 16% годовых, 27 октября - сразу на 200 б.п. - до 15%. 15 сентября Банк России повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2024 года.

Разница в динамике валютных парах может объясняться ростом доллара США на глобальном рынке. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), держится на максимуме за три недели в связи с растущими ожиданиями, что большинство крупных мировых ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем Федеральная резервная система США.

Американский ЦБ на этой неделе подтвердил, что планирует снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в 2024 году, однако его прогнозы на следующие 2 года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Банк Англии, оставивший ставку в четверг на уровне 5,25% годовых, дал понять, что близок к смягчению денежно-кредитной политики. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее на этой неделе дала понять, что европейский регулятор может снизить ключевые ставки в июне.

"Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевает к доллару, евро и юаню. Российская валюта наименее уверенно чувствует себя по отношению к доллару, который укреплял позиции на Forex. ЦБ РФ по итогам очередного заседания при этом ожидаемо оставил процентную ставку на уровне 16% и указал на перспективу продолжительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым уровням", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Рубль сохраняет потенциал к укреплению по отношению к доллару США на следующей неделе на фоне мартовского налогового периода, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Поддержание жесткой денежно-кредитной политики позитивно для рубля в долгосрочной перспективе, но в моменте итоги пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке вряд ли окажут выраженное влияние на национальную валюту. Текущую неделю курс пары "доллар-рубль" может закончить вблизи 92-92,5 руб./$1. Впрочем, на фоне налогового периода у рубля на грядущей неделе останется потенциал к укреплению", - пишут эксперты.

Валютная пара "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 в течение торговой сессии пятницы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"...Продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров перед налогами, пусть и несбалансированного внутри дня. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 руб./$1 сохранит свою актуальность и в пятницу, - пишет эксперт в комментарии. - Ждем новых попыток пары "доллар-рубль" уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров".

Цены на нефть возобновили слабое понижение днем в пятницу после падения по итогам двух сессий подряд. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,06%, до $85,72 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,02%, до $81,04 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,3%, практически полностью нивелировав рост с начала недели.

Давление на нефтяной рынок оказал подъем курса доллара, поскольку это снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Кроме того, негативным фактором стали данные об ускорении сокращения активности в промышленном секторе еврозоны.

В то же время поддержку котировкам оказывают сильные прогнозы глобального спроса на топливо на текущий год.