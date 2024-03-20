Рынок акций РФ утром подрос и залег в боковик в ожидании новостей, лидирует "Яндекс" и упала "Газпром нефть"

Москва. 20 марта. Рынок акций РФ утром в среду отскочил вверх после распродаж накануне, после чего залег в консолидационный боковик в ожидании новостей; индекс МосБиржи превысил 3270 пунктов во главе с бумагами "Яндекса", просели акции "Газпром нефти".

К 11:30 МСК индекс МосБиржи составил 3272,56 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1113,9 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,5%.

Доллар стоит 92,57 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ТКС Холдинга" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций может краткросрочно оставаться под давлением из-за новостей вторника, которые спровоцировали техническую ребалансировку фондов. Вероятно, под воздействием данного фактора в ближайшие несколько дней может ощущаться повышенное давление в бумагах нефтегазового и финансового сектора. Однако это хороший шанс купить интересующие активы по более привлекательным ценам. В США в среду вечером ФРС примет решение по ставке, а послабление денежно-кредитной политики американского регулятора возможно в начале лета, считают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду пытается восстановить часть утерянных накануне позиций и стабилизироваться у локальных минимумов; тем не менее, настроения остаются хрупкими. Одной из причин распродаж в акциях могло стать продолжение роста доходности гособлигаций в РФ, которые превышают предлагаемую на данный момент дивидендную доходность даже по самым привлекательным именам. В таких условиях инвесторы интересуются акциями роста, такими как "Яндекс", "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) и X5 Retail (MOEX: FIVE). В среду вопрос выплат за 2023 год рассмотрит банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), который также является одним из дивидендных фаворитов на рынке. За рубежом ждут подведения итогов заседания ФРС, основные риски на котором исходят со стороны потенциального ужесточения тона регулятора, полагает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с активами ряда российских ПИФов с августа 2022 года было запрещено проводить операции, поскольку их паями владели нерезиденты. Во вторник такой запрет для некоторых ПИФов был отменен, и управляющие начали перетряхивать портфели, чтобы они соответствовали нормативным требованиям и инвестиционной декларации, что вылилось в откат котировок, отмечает эксперт.

Среди внешних факторов можно выделить попытки нефти уйти в легкую нисходящую коррекцию на фиксации прибыли по "лонгам". Это вполне логично после достижения цели роста $87 за баррель, полагает Антонов. На отечественных "быков" давят ожидания пятничного заседания Банка России по ключевой ставке с рисками жесткой риторики регулятора. Техническая картина по индексу МосБиржи также неопределенная: поддержка расположена в районе 3200 пунктов, и на текущий момент нет поводов для ухода ниже, считает эксперт.

С другой стороны, если рынок найдет в себе силы для роста и закроет день выше 3280 пунктов, то недавний пробой этого уровня сверху вниз можно будет считать ложным. При таком развитии событий картина будет следующей: пробой долгосрочного боковика вверх и последующее неудачное тестирование его верхней границы на прочность. После этого рост должен ускориться, считает Антонов

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3250-3280 пунктов.

Основная версия отката накануне - это решение правительства разрешить управляющим компаниям совершать сделки с ПИФами, в составе которых есть акции компаний, попадающих в перечень стратегических. Таким образом, УК теперь могут начать ребалансировку портфелей, что может привести к навесу предложения в некоторых акциях электроэнергетических, нефтегазовых, металлургических и финансовых компаний. Примечательно, что явно хуже рынка были бумаги "Газпром нефти" и "Роснефти", которые попадают в список стратегических предприятий, ранее опубликованный Мосбиржей, отмечает аналитик.

"Быстрого восстановления рынка не ждем, так как разрешение для управляющих компаний уже вступило в силу. Ожидаем увидеть "навес" продавцов в ключевых акциях нефтегазовых компаний. В то же время поддержать рынок могут акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка благодаря предстоящим дивидендным выплатам, а также отсутствию бумаг данных организаций в списке стратегических компаний "Мосбиржи" (MOEX: MOEX), - считает Головинов.

Сильное падение акций "Роснефти" и "Газпром нефти", вероятно, связано с тем, что у них низкий free float, порядка 11% и 4% соответственно. Таким образом, влияние продаж акций со стороны управляющих компаний именно в этих бумагах может быть особенно заметно. Сбербанк (MOEX: SBER) не включен в список стратегических компаний Мосбиржи. В то же время лучше рынка выглядят бумаги "ТКС Холдинга" - вероятно, весь навес предложения после редомициляции без проблем компенсируется высоким спросом со стороны инвесторов, полагает представитель Промсвязьбанка.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия)

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вниз после уверенного подъема накануне и обновления максимума с октября в связи с опасениями снижения предложения на мировом рынке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:30 МСК в среду составила $86,77 за баррель (-0,7% и +0,6% накануне), апрельская цена WTI - $82,75 за баррель (-0,8% и +0,9% во вторник).

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 МСК.

Оценки, обнародованные Американским институтом нефти (API) вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,519 млн баррелей.

Срок биржевого обращения апрельских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:30 МСК составил 33,96 млрд рублей (из них 8,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "ТКС Холдинга", 3,09 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,99 млрд рублей на акции "Роснефти").