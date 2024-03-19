.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль во вторник заметно подешевел к основным валютам на рисках введения западными странами новых антироссийских ограничений
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
Путин: у ЕАЭС и БРИКС может быть "много интересных направлений развития"
Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы участвовать в проектах, реализуемых с участием России в рамках БРИКС. Проработать вопрос такого взаимодействия президент РФ Владимир Путин предложил на встрече с председателем...
 
Некоторые зарубежные банки начали размораживать российские акции
В попытке избавиться от российских активов некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца прошлого года позволяют своим клиентам из России разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок. Об...
 
Власти РФ одобрили отмену клеймения ювелирки при экспорте
С сентября этого года российским экспортерам разрешат не наносить клеймо на ювелирные изделия, предназначенные на продажу вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вместо этого им придется ставить двумерный штрихкод, следует из документа...
 
19 марта 2024 года 19:40

Рубль во вторник заметно подешевел к основным валютам на рисках введения западными странами новых антироссийских ограничений

Москва. 19 марта. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне усиления рисков скорого введения западными странами новых антироссийских ограничений.

Курс доллара США составил 92,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,66 руб./EUR1, подорожав на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,3 копейки, до 96,25 руб. Курс китайского юаня поднялся на 10,4 копейки - до 12,83 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел в основных валютных парах по итогам торгов во вторник на фоне очередного усиления рисков введения новых антироссийских ограничений со стороны западных стран. В то же время, поддержку рублю продолжают оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, продажа валюты в рамках бюджетного правила и высокие цены на нефть.

Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому Украина сможет начать получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле, сообщает агентство Bloomberg.

Законопроектом предусмотрено введение налога на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от российских средств, "с целью использования примерно 3 млрд евро в год для финансирования поставок оружия Украине и стимулирования ее оборонной промышленности".

Агентство отмечает, что, согласно законопроекту, доля от доходов, полученных с 15 февраля, будет перечисляться ЕС два раза в год, пока не будут сняты санкции в отношении России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что использование доходов от замороженных в ЕС активов РФ в интересах Украины было одной из тем обсуждения министрами иностранных дел стран союза, и это предложение в целом поддержано.

В четверг и пятницу состоится заседание Евросовета, на котором планируется обсуждение 14-го пакета антироссийских санкций, в который могут быть включены, в том числе, марганцевая руда и оксид алюминия.

Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 13 пакетов санкций против России. Последний из них был утвержден 23 февраля. В санкционный список попали 106 физических и 88 юридических лиц. Среди прочего новый пакет санкций предусматривает расширение ограничений на экспорт ряда товаров, которые требуются для производства беспилотников. Помимо этого, введен запрет на алюминиевые конденсаторы, которые можно применять в военной области.

Совет ЕС также постановил, что ограничения в области импортно-экспортного контроля в рамках 13-го пакета санкций распространятся на некоторые компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

Участники рынка постепенно переходят в режим ожидания ключевых событий недели. 19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

Большинство экспертов ждут сохранения процентной ставки на уровне 5,25-5,5%. Она удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля. Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство американского Центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

22 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте немного снизились. В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на средний уровень 2023 года).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте уменьшилась с 15,2% до 14,8%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник ситуация на валютном рынке вновь развернулась не в пользу рубля, доллар подобрался к отметке 92,5 руб. "Локальное давление могло оказать усиление американской валюты к остальным, но в целом, рубль теряет позиции и к доллару, и к евро, и к юаню. Базово против нацвалюты играет ограниченность экспорта из-за санкционных эффектов, относительно невысоких цен на энергоресурсы, добровольного сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+, снижения объема экспорта нефтепродуктов. Поддержку рубль продолжает получать со стороны жесткой ДКП, валютных интервенций ЦБ, временного контроля репатриации и продажи экспортной выручки. В ближайшей перспективе экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, что обычно придает рублю сил. Краткосрочно больше шансов на возвращение доллара под 92 руб., чем на развитие девальвационного импульса", - говорит Бахтин.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, но вскоре перешел к активному ослаблению. Российская валюта сейчас торгуется с ощутимыми потерями, растеряв более половины вчерашних достижений. Избыточные вложения в иностранную валюту, сделанные многими перед выходными из-за опасений реализации каких-либо серьезных рисков, скорее всего, вчера были по большей части закрыты. Поэтому котировки рубля вновь стали отражать более долгосрочный баланс валютного рынка. Он по-прежнему в основном определяется экспортными поступлениями валюты, а также спросом на нее со стороны импорта и вывода капитала за рубеж. Сокращение экспорта в количественном выражении может постепенно компенсироваться не только проблемами с импортом, также обусловленными санкциями и геополитикой, но и ощутимым подорожанием нефти, которое произошло за последние месяцы. Давление на рубль способны продолжать оказывать существенно возросшие в этом году бюджетные расходы. В то же время его курс сдерживается от устойчивого снижения жесткой денежно кредитной политикой, а также большой долей валютной выручки, которую экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Котировки нефти активно растут во вторник вечером, трейдеры пытаются оценить перспективы баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,73%, до $87,51 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,25%, до $83,72 за баррель.

В понедельник котировки Brent выросли на 1,8%, WTI - на 2,1%, причем обе марки завершили торги на максимумах с конца октября прошлого года. Поддержку котировкам оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ, а также данные о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале.

Тем временем, Ирак накануне заявил, что сократит экспорт нефти в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать превышение квот на добычу, установленных в рамках ОПЕК+, в январе и феврале. Как сообщило иинистерство нефти Ирака, экспорт нефти будет уменьшен до 3,3 млн баррелей в сутки (б/с). В феврале он составил 3,43 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 марта на 24,14 копейки, до 92,2243 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,85 копейки, до 100,1047 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 8,74 копейки по отношению к понедельнику и составил 92,1157 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 28,51 копейки, увеличившись до 92,2848 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 211,856 млн, из которых $286,917 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $924,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 25,13 копейки, до 100,0149 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 3,46 копейки, до 100,1745 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR391,781 млн, из которых EUR144,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR246,932 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 210 млрд рублей (при лимите 3 трлн 210 млрд рублей и спросе 5 трлн 50,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 марта, банки разместили 2 трлн 3,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 650 млрд рублей и спросе 2 трлн 3,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 марта опустилась на 2 базисных пункта - до 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца не изменились во вторник, оставшись на отметках 15,77% и 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта и составила 15,31% годовых.

Эб ко

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 марта 2024 года 11:28
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 24,5 руб
Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 24,5 рубля за штуку на ноябрь 2024 года, что предполагает потенциал роста более 27% от текущего уровня, сообщается в материале. Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены бумаги: -...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 10:58
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент приступил к строительству газопровода до Мурманска (Волхов-Мурманск-Белокаменка). Это шаг к реструктуризации СПГ-бизнеса в условиях санкций в связи с украинским...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 10:40
Курс рубля может остаться выше 92 руб./$1 в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары доллар/рубль в ближайшее время может остаться выше 92 руб./$1, но к концу текущей недели есть потенциал ухода ниже указанного уровня после экспирации квартальных фьючерсов в четверг и на фоне приближающегося пика налогового периода, считают аналитики банка...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 10:27
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительских и производственных цен Великобритании за февраль; - индекс цен производителей Германии за февраль; - выступление главы ЕЦБ Лагард; - отчет...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 10:13
Рубль, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 91,5-93 руб./$1 - ПСБ
Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 91,5-93 руб./$1, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Движение курса доллара в последние дни в целом укладывается в сценарий волатильной консолидации под важной зоной...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:59
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3250-3280п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3250-3280 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Быстрого восстановления рынка не ждем. Ожидаем увидеть навес продавцов в ключевых акциях нефтегазовых компаний. В то же время поддержать рынок...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:47
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 20 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов мартовского заседания ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:46
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в марте - ПСБ
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 22 марта 2024 года, при этом возможно некоторое смягчение риторики регулятора, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания (ИО) населения в марте снизились третий...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:25
Вероятна консолидация на рынке ОФЗ до заседания ЦБР в пятницу, 22 марта - ПСБ
Вероятна консолидация на рынке рублевых облигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 22 марта 2024 года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Снижение рынка ОФЗ во вторник приостановилось - ценовой индекс RGBI...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:12
S&P 500 обновил рекордный максимум
Рынок акций США вырос по итогам торгов во вторник, S&P 500 обновил рекордный максимум. Азиатские фондовые рынки в основном растут в среду. Цены на нефть слабо опускаются в среду утром.    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:12
Волатильность валютного рынка остается повышенной - БКС Экспресс
Волатильность валютного рынка остается повышенной, но причин для выхода пары доллар/рубль из диапазона 87,5-93,5 руб./$1 в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Пара остается в рамках многомесячного боковика 87,5-93,5 руб./$1, объективных причин для...    читать дальше
.
20 марта 2024 года 09:00
Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков
Москва. 20 марта. Доллар США слабо меняется, юань стабилен на Московской бирже утром в среду, рубль в безыдейном состоянии с учетом отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке и фондовых площадках.    читать дальше
.
19 марта 2024 года 19:35
Рынок акций РФ откатился к 3265п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, выросли ТКС и Яндекс
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ вечером во вторник скорректировался вниз из-за локальной фиксации прибыли игроками, несмотря на выросшую нефть (Brent превысила $87 за баррель) и ослабление рубля; индекс МосБиржи откатился в район 3265 пунктов (уровень конца февраля) во главе с бумагами нефтегазовых компаний. Выросли бумаги "ТКС Холдинга" (+5%) и "Яндекса" (+2,6%).    читать дальше
.
19 марта 2024 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 19 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.    читать дальше
.
19 марта 2024 года 19:01
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену бумаг Яндекса на уровне 4200 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену депозитарных расписок "Яндекса" на уровне 4200 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Бумаги "Яндекса" во вторник находятся в числе лидеров роста на фоне вялого падения российского...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.