Рубль днем дешевеет к основным валютам на рисках введения западными странами новых антироссийских ограничений

Москва. 19 марта. Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже днем во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления рисков введения западными странами новых антироссийских ограничений.

Курс доллара США составил 92,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,33 руб./EUR1, подорожав на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,05 копейки, до 95,99 руб. Курс китайского юаня поднялся на 8,4 копейки - до 12,81 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет в основных валютных парах в ходе дневных торгов на фоне усиления рисков введения новых антироссийских ограничений со стороны западных стран. Поддержку рублю продолжают оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, продажа валюты в рамках бюджетного правила и высокие цены на нефть.

Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому Украина сможет начать получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле, сообщает агентство Bloomberg.

Законопроектом предусмотрено введение налога на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от российских средств, "с целью использования примерно 3 млрд евро в год для финансирования поставок оружия Украине и стимулирования ее оборонной промышленности".

Агентство отмечает, что, согласно законопроекту, доля от доходов, полученных с 15 февраля, будет перечисляться ЕС два раза в год, пока не будут сняты санкции в отношении России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что использование доходов от замороженных в ЕС активов РФ в интересах Украины было одной из тем обсуждения министрами иностранных дел стран союза, и это предложение в целом поддержано.

Участники рынка постепенно переходят в режим ожидания ключевых событий недели. 19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

Большинство экспертов ждут сохранения процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

22 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России 1-12 марта 2024 года.

Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте снизилась до 14,8% с 15,2% в феврале, вернувшись на уровень апреля 2023 года (14,9%).

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет консолидироваться в торговом диапазоне 91,5-92,3 руб./$1 во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Американская валюта во вторник может перейти к консолидации у текущих значений. На мой взгляд, для направленного движения и ухода от важной трендовой линии валютному рынку нужны либо новые новостные триггеры, либо дальнейшая активизация экспортеров. Ждать сигналов с мировых рынков вряд ли имеет смысл - глобальные инвесторы, скорее всего, перейдут в режим ожидания итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду и от которого в первую очередь рынки ждут скорректированных прогнозов, - указывает эксперт в обзоре. - Значимых внутренних новостей в течение дня также не ожидается, а более активно позиционироваться под заседание Банка России (22 марта) и налоговые выплаты (28 марта) участникам рынка имеет смысл начать скорее во второй половине недели. Целевым на день видится диапазон 91,5-92,3 руб./$1".

Рубль не выйдет из диапазона 90-93 руб. за доллар в краткосрочной перспективе, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Российская валюта во вторник торгуется в районе 92 руб. за доллар, - констатирует эксперт. - Давление на котировки оказывает рост индекса доллара ко всем валютам, а также локально снижающаяся нефть. В целом валютный рынок остается сбалансированным. Приток валютной выручки и продажи ЦБ покрывают спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и физических лиц. Также по мере роста цен на нефть этот баланс будет сдвигаться в сторону большей продажи валютной выручки на фоне роста экспортных доходов, а значит, в пользу рубля. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки в диапазоне 90-93 руб./$1".

Цены на нефть слабо меняются днем во вторник после роста до многомесячных максимумов накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,08%, до $86,82 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,07%, до $82,67 за баррель.

В понедельник котировки Brent выросли на 1,8%, WTI - на 2,1%, причем обе марки завершили торги на максимумах с конца октября прошлого года. Поддержку котировкам оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ, а также данные о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале.

Банк России во вторник, 19 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 210 млрд рублей (при лимите 3 трлн 210 млрд рублей и спросе 5 трлн 50,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 марта, банки разместили 2 трлн 3,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 650 млрд рублей и спросе 2 трлн 3,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.