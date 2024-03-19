Рынок акций РФ утром консолидируется на пороге 3300п по индексу МосБиржи, растет Яндекс

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти, инвесторы ожидают решения по ставкам Федрезерва США (среда) и ЦБ РФ (пятница); индекс МосБиржи топчется на пороге рубежа 3300 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3297,77 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1129,08 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 91,98 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи сейчас находится на стадии технической консолидации возле отметки 3300 пунктов. С этих уровней четкое направление пока не прослеживается. С одной стороны, есть вероятность незначительного снижения к поддержке 3200 пунктов, с другой - возможен рост к уровням сопротивления 3500-3600 пунктов.

Из потенциальных катализаторов можно отметить приближение летнего дивидендного сезона. Обычно инвесторы заранее покупают интересные дивидендные истории. Таким образом, если не произойдет серьезного геополитического негатива, российский рынок имеет шанс на возобновление роста. В США во вторник начинается ключевое событие месяца - заседание ФРС, инвесторы будут следить за риторикой регулятора, отмечают эксперты "БКС МИ".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник может просесть, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов. Не исключено, что в течение дня могут наблюдаться всплески покупок со стороны инвесторов, из-за чего индекс кратковременно может подниматься выше 3300 пунктов. Однако настроения на рынке остаются подавленными: спрос очень сегментирован и сконцентрирован преимущественно в бумагах ИТ-компаний. В то же время остальные акции выглядят на данный момент безыдейно, полагает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, Банк Японии анонсировал значительную коррекцию монетарной политики, самую значимую за последние 17 лет, прекращая практику отрицательных процентных ставок. Оставляя ставки на уровне, близком к нулю, центральный банк сигнализирует о намерении поддержать постепенное экономическое восстановление. Этот ход ставит Японию в ряд стран, отказавшихся от экспансивного монетарного подхода, характерного для предыдущего десятилетия.

Российский фондовый рынок проявляет устойчивость, несмотря на ожидания коррекционного снижения после президентских выборов. Вероятнее всего, по индексу МосБиржи в ближайшее время продолжится консолидация в диапазоне 3250-3320 пунктов, считает эксперт.

Накануне после почти месячного перерыва возобновлены торги акциями "ТКС Холдинга". "Навес продаж не исчез за 1 день, он и дальше будет тормозить рост акций, при этом Тинькофф стоит дороже всех остальных крупных банков, даже несмотря на локальную просадку. Локальных драйверов роста, кроме обратного выкупа, нет. Стоит учитывать, что параметры сделки с Росбанком (MOEX: ROSB) пока не известны", - отмечает Кабаков.

Акции "Группы Позитив" (MOEX: POSI) (+1,1%, до 2660 рублей) обновили исторический максимум и выступают примером уверенного роста и привлекательного дивидендного потока. Ожидается, что рекомендованные выплаты станут лишь началом серии щедрых дивидендов, сулящих значительную доходность для инвесторов в текущем году, считает эксперт. Сбербанк (MOEX: SBER), в свою очередь, подтверждает свою репутацию надежности и привлекательности для инвестиций. Прогнозируемая дивидендная доходность в 11% служит объемным свидетельством сильных финансовых результатов банка и его обязательств перед акционерами. Российские инвесторы до заседания ЦБ РФ в пятницу по ставке, вероятнее всего, будут снижать аппетит к риску и занимать выжидательную позицию, полагает представитель "Финама".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инвесторы находятся в ожидании очередного заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое запланировано на пятницу, 22 марта, поэтому рыночная динамика может быть разнонаправленной до указанного события.

На нефтяном рынке котировки фьючерсов на Brent накануне превышали $87 за баррель, но затем немного откатились. На динамике цен на нефть отражаются статистика по сокращению запасов в США и риски сокращения поставок. При этом не исключается дальнейший рост цен в направлении $90 за баррель, хотя говорить об устойчивости такой динамики пока преждевременно.

Цены на газ в Европе восстановились и превысили отметку $300 за 1 тыс. кубометров из-за приостановок на объектах в Норвегии и прогнозов снижения выработки энергии ветра. Более того, поставки трубопроводного газа из России в ЕС в январе-феврале выросли на 25%, по данным ФСЭГ. Такая конъюнктура может благоприятно отразиться на динамике акций "Газпрома" в случае сохранения проблем с поставками и продолжения роста цен на "голубое топливо", полагают аналитики компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,8% во главе с Nasdaq, инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивали новости крупных компаний.

Федрезерв завершит двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок.

Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

Также позднее на этой неделе будут опубликованы данные по рынку жилья США.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), слабо "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,01-0,3% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 года и отказался от контроля доходности 10-летних гособлигаций. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%. Банк Японии удерживал ставку на отрицательном уровне с февраля 2016 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с конца октября.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $86,65 за баррель (-0,3% и +1,8% накануне), апрельская цена WTI - $82,49 за баррель (-0,3% и +2,1% в понедельник).

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.

Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордном за три года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+8,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+6,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+5,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,6%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+3,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,4%).

Подросли акции холдинга SFI (MOEX: SFIN) (+1,1%), который анонсировал проведение IPO своей "дочки" - лизинговой компании "Европлан". Листинг и начало торгов акциями "Европлана" планируются в конце марта, сообщается в пресс-релизе. Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") - предложит инвесторам принадлежащие ему акции. Компания и SFI берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода.

Потенциальный объем IPO в сообщении не раскрыт, отмечено лишь, что SFI после размещения сохранит преобладающую долю в капитале "Европлана". Компания ожидает включения своих акций в первый уровень листинга.

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-1,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,93 млрд рублей (из них 4 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,7 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 973,56 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).