Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 91,5-92,3 руб./$1 во вторник - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет консолидироваться в торговом диапазоне 91,5-92,3 руб./$1 во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Американская валюта во вторник может перейти к консолидации у текущих значений. На мой взгляд, для направленного движения и ухода от важной трендовой линии валютному рынку нужны либо новые новостные триггеры, либо дальнейшая активизация экспортеров. Ждать сигналов с мировых рынков вряд ли имеет смысл - глобальные инвесторы, скорее всего, перейдут в режим ожидания итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду и от которого в первую очередь рынки ждут скорректированных прогнозов, - указывает эксперт в обзоре. - Значимых внутренних новостей в течение дня также не ожидается, а более активно позиционироваться под заседание Банка России (22 марта) и налоговые выплаты (28 марта) участникам рынка имеет смысл начать скорее во второй половине недели. Целевым на день видится диапазон 91,5-92,3 руб./$1".

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