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18 марта 2024 года 19:28

Рубль в понедельник заметно вырос к основным валютам после падения на прошлой неделе

Москва. 18 марта. Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после падения на прошлой неделе и в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта.

Курс доллара США составил 91,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 98,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,05 руб./EUR1, подешевев на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля, до 95,58 руб. Курс китайского юаня опустился на 14 копеек - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос в основных валютных парах по итогам понедельника, скорректировавшись вверх после падения на прошлой неделе и в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта. Позитивным фактором для рубля остаются жесткая денежно-кредитная политика Банка России, продажа валюты в рамках бюджетного правила и рост цен на нефть.

На прошлой неделе снижение рубля к доллару США составило 2,5%, к евро - 2,3%, китайскому юаню - 2,1%. При этом курс евро превысил отметку 101 руб. впервые с 28 декабря, доллар в моменте рос выше 93 руб. впервые с 26 февраля, юань поднимался до 12,88 руб. впервые с 22 декабря.

При этом участники рынка постепенно переходят в режим ожидания ключевых событий недели.

19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

Большинство экспертов ждут сохранения процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

22 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России 1-12 марта 2024 года.

Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте снизилась до 14,8% с 15,2% в феврале, вернувшись на уровень апреля 2023 года (14,9%).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, со сбережениями - до 9,8% с 10,5%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в марте снизилась до 16,7% с 17,0%, со сбережениями - до 13,0% с 13,5%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

"Понедельник начался с укрепления национальной валюты: рубль скорректировался вверх после скачка доллара более чем на 1,2% по результатам прошлой недели (на фоне напряженной геополитической ситуации и потенциального санкционного давления). На этой неделе участники рынка находятся в ожидании двух ключевых событий, которые могут отразиться и на курсе валют: заседания ФРС США (19-20 марта) и ЦБ РФ (22 марта), на которых будут приняты решения о размере ключевых ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"По итогам заседания Банка России в предстоящую пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% и пока не видим факторов для смягчения позиции ЦБ. (. . .) Текущая ДКП выступает фактором поддержки российской валюты, ограничивая потребительский спрос и соответствующий спрос на импорт. Данный фактор имеет важное фундаментальное значение в среднесрочном периоде с учетом давления внешних ограничений на экспорт. Однако сохранение ключевой ставки в пятницу не окажет видимой поддержки валюте РФ. Более важным фактором локального влияния на рубль сейчас выступают периодически возникающие сложности с возвратом валютной выручки, не позволяющие в том числе полноценно отыгрывать периоды роста цен на нефть. Эти сложности нивелируются равномерной продажей валютной выручки в соответствии с указом для экспортеров. Поэтому ключевую роль для российской валюты в ближайшие месяцы будет играть возможность продления действия указа после его истечения в апреле", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На прошедшей неделе рубль ослаб по отношению к доллару на 2,5%, закрыв пятничную сессию на уровне 92,9 руб. В ближайшее время курсу рубля окажут поддержку сравнительно высокие цены на нефть и жесткая монетарная политика ЦБ. Кроме того, в ближайшие недели продажи экспортеров могут подрасти на фоне увеличения налоговых выплат. В марте текущего года нефтегазовые компании будут платить поквартальный НДД, что заметно повышает налоговые выплаты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,35%, до $86,46 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,62%, до $82,34 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть выросла в цене примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

"По предварительным оценкам, примерно 15% перерабатывающих мощностей России затронуто в последние дни, что может привести к кратковременному сокращению экспорта нефти, поскольку власти будут стараться нивелировать влияние нарушений", - цитирует MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 11,29 копейки, до 91,9829 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,14 копейки, до 100,2432 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 23,96 копейки по отношению к пятнице и составил 91,7887 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 6,5 копейки, уменьшившись до 92,0001 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 253,584 млн, из которых $296,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $957,113 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 48,6 копейки, до 100,2662 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 5,75 копейки, до 100,2091 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR355,457 млн, из которых EUR82,992 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR272,465 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 марта опустилась на 1 базисный пункт - до 15,74% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца не изменились в понедельник, оставшись на отметках 15,77% и 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 6 базисных пунктов и составила 15,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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