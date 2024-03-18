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18 марта 2024 года 19:07
Потенциал для продолжения роста акций Совкомбанка в 2024 году сохраняется - SberCIB
Потенциал для продолжения роста акций Совкомбанка в 2024 году сохраняется, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research. "Совкомбанк представил результаты по МСФО за 2023 год - чистая прибыль группы за 2023 год составила 95 млрд руб., а рентабельность собственного капитала (ROE) - 38%. Мы считаем результаты Совкомбанка за 2023 год по МСФО сильными и позитивно смотрим на акции банка. Целевая цена в течение года - 20 рублей за акцию. Сейчас бумага стоит 18,9 руб. Потенциал для продолжения роста банка в 2024 году сохраняется. Этому будут способствовать увеличение корпоративного кредитного портфеля, реализация эффекта от покупки Хоум Банка, а также полного эффекта от приобретений, совершенных в 2023 году. Чистая прибыль группы по итогам 2024 года может находиться на уровне прошлого года (за счет роста органической составляющей показателя)", - пишет аналитик Андрей Ахатов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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