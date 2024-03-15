Рубль в пятницу днем дешевеет к основным валютам в ожидании итогов президентских выборов

Москва. 15 марта. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет к бивалютной корзине перед выходными днями и ключевым событием недели - президентскими выборами в РФ.

Курс доллара США составил 92,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,33 руб./EUR1, подорожав на 52,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,88 копейки, до 95,81 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,65 копейки - до 12,76 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в основных валютных парах днем в пятницу. Участники рынка закрывают позиции перед выходными днями, находятся в ожидании результатов президентских выборов в России. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2024 года снизился на 2,4% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте в четверг вечером. В январе-феврале 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 0,1%.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару снизился в прошлом месяце на 2,8%, к евро - на 1,1%, к юаню - на 2,5%.

В январе-феврале 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился к доллару на 0,6%, к евро вырос на 1,3%, к юаню увеличился на 0,4%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в феврале увеличился на 1,9%, в январе-феврале - на 0,4%.

Инвесторы продолжают оценивать ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов. Министерство торговли США сообщило в четверг, что розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс., до 209 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели в 210 тыс. Аналитики прогнозировали рост числа заявок на 1 тыс. с объявленного ранее уровня в 217 тыс., до 218 тыс.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 91-92,3 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая преобладание коррекционных настроений на фондовом рынке перед президентскими выборами и повышательную инерцию доллара на глобальных валютных рынках, высокий спрос на американскую валюту может сохраниться, балансируя продажи со стороны экспортеров. Целевым по доллару на пятницу видим диапазон 91-92,3 руб., выход из которого может быть импульсным, - пишет эксперт в комментарии. - Так, завершение недели у его верхней границы открывает доллару пространство для движения в направлении максимумов февраля, района 93 руб., а уход к 91 руб. сохранит техническую возможность для отката к 90 руб. к налоговым выплатам 28 марта".

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 91,3 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне вероятной постепенной активизации экспортеров перед крупными налоговыми выплатами в конце марта, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. По нашим прогнозам, цена фьючерса на нефть марки Brent может закрепиться около $85 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть эталонных марок днем в пятницу корректируются вниз после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,57%, до $84,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,63%, до $80,75 за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.