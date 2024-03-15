Рубль может укрепиться до 91,3 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 91,3 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне вероятной постепенной активизации экспортеров перед крупными налоговыми выплатами в конце марта, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. По нашим прогнозам, цена фьючерса на нефть марки Brent может закрепиться около $85 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Возможно, в ближайшие дни рынок ОФЗ стабилизируется, так как кривая доходности уже достаточно сильно повысилась и приблизилась к 13%", - отмечают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.