"Финам" повысил рейтинг акций Apple до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Apple Inc. с "держать" до "покупать" с сохранением их целевой цены на уровне $197 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Акции Apple за последние несколько недель заметно подешевели на сообщениях о наложении властями ЕС штрафа на компанию в размере 1,8 млрд евро (около $ 1,95 млрд) за "злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения музыкальных стриминговых приложений", а также о снижении продаж iPhone в Китае в первые несколько недель 2024 года, - отмечает эксперт "Финама" Игорь Додонов. - Однако мы считаем, что эти новости не меняют по-прежнему весьма привлекательный фундаментальный профиль компании, и негативная реакция рынка на них была избыточной. Мы полагаем, что на текущем ценовом уровне акции Apple выглядят интересно для открытия среднесрочных длинных позиций".

Apple - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации.

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