"Финам" снизил рейтинг акций РусГидро до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "РусГидро" с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью 0,83 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Результаты эмитента за 2023 год по МСФО показали значительное улучшение за счет восстановления выработки ГЭС в Сибири и компенсации выпадающих доходов в ДФО. Тем не менее инвестиционная привлекательность компании в среднесрочном периоде остается спорной из-за возросших капитальных затрат, которые будут сокращать потенциал рентабельности и дивидендных выплат", - пишет эксперт.

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 400 электростанциями разных типов: тепловые, гидравлические, гидроаккумулирующие, геотермальные, солнечные и ветровые. Около 77% электрогенерирующих мощностей приходится на гидроэлектростанции. Тепловые электростанции компании общей мощностью 4 ГВт сконцентрированы на Дальнем Востоке.

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