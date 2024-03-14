Рынок акций РФ утром упал ниже 3300п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Магнита"

Москва. 14 марта. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками после продолжительного роста, сдерживающим фактором для "медведей" выступает выросшая нефть (Brent превысила $84,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3300 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Магнита".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3296,71 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1130,99 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 91,81 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,3%), "Магнита" (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4% и -1,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-траст" Олега Абелева, поддержкой рынка акций РФ выступает растущая нефть, а негативным фактором можно назвать сигнал от ЦБ РФ, что он не собирается предпринимать резких изменений по ключевой ставке.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи совершил откат обратно к преодоленному ранее уровню сопротивления 3300 пунктов. Есть потенциал падения еще на 1%, после чего российский рынок может снова перейти к росту. Стабильность внешнего фона (курс рубля, цены на нефть) позволит пройти этот путь за короткий промежуток времени, полагают аналитики.

На американском рынке в четверг выйдет статистика по розничным продажам и промышленной инфляции за февраль - эти данные могут оказать влияние на динамику фондового рынка США, считают в "БКС МИ".

Директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков также считает, что фокус внимания участников торгов сфокусирован на данных по ценам производителей США, которые могут дать дополнительные указания на текущие инфляционные тенденции перед предстоящим заседанием ФРС на следующей неделе.

Тем временем, предложения о введении в России прогрессивного налогообложения и повышении налога на прибыль до 25% вызывают тревогу среди отечественных инвесторов. Такая мера может уменьшить чистую прибыль компаний и сократить дивидендные выплаты, создавая риски для деловой активности и инвестиционного климата, полагает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, первая поддержка для индекса МосБиржи лежит в районе 3280 пунктов, причем тренд на рынке акций остается восходящим. Таким образом, просадки стоит осторожно и спекулятивно выкупать, считает он.

Неудовлетворенный спрос смещается в акции "второго эшелона". Рост акций АФК "Система" поддерживают новости о готовящихся IPO "дочек" компании.

Нефть Brent делает попытку выйти вверх из боковика $81-84 за баррель, в котором она живет уже более месяца. Последний раз столь длительный "флэт" наблюдался 7 лет назад. Причем нефть проигнорировала период инвестиционного оптимизма, наблюдавшийся в последнее время на западных площадках в связи с ожиданиями начала ослабления денежно-кредитной политики ФРС США.

Из нефтянки по-прежнему наиболее перспективно в краткосрочном плане выглядят "ЛУКОЙЛ" и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", по которым ожидаются наибольшие дивиденды, отметил эксперт.

В США в среду вырос индекс Dow Jones (+0,1%) по итогам третьей сессии кряду, но снизились S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,5%). Инвесторы продолжали оценивать статданные по инфляции в Соединенных Штатах и новости крупных компаний.

Как стало известно днем ранее, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Новые данные об инфляции слабо изменили настрой рынка, который по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.

В Азии в четверг также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,2-0,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили рост после подъема днем ранее.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в четверг составила $84,52 за баррель (+0,6% и +2,6% накануне), апрельская цена WTI - $80,24 за баррель (+0,7% и +2,8% в среду).

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,05 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-7% и -6,8% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-6,4% и -6,4% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-3,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-3,4%).

Просели акции "Новабев групп" (MOEX: BELU) (-2,4%, до 5738 рублей). Согласно вышедшему утром в четверг отчету за 2023 года по МСФО, выручка "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя в РФ, выросла на 20% и составила 116,9 млрд рублей. При этом чистая прибыль снизилась на 4% (до 8,064 млрд рублей), EBITDA выросла на 11% (до 19,284 млрд рублей).

Выросли акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+5,2% и +2,1% "префы"), SFI (MOEX: SFIN) (+3,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+2,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 23,01 млрд рублей (из них 4,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,54 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2 млрд рублей на акции АФК "Система").