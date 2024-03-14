"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "МТС" с целевой ценой на уровне 380 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

"МТС Банк сообщил, что акционеры на собрании 7 марта проголосовали за решение обратиться на "МосБиржу" с заявлением о листинге обыкновенных акций банка, - пишет эксперт Мария Суханова. - По данным источника Интерфакса, банк ведет техническую подготовку к потенциальному первичному размещению акций (IPO) при благоприятных рыночных условиях. Влияние листинга на акции "МТС" будет зависеть от оценки. Однако новости о размещении должны поддержать котировки. Сохраняем позитивный взгляд на акции "МТС". Бумага торгуется по 4.1x EV/EBITDA 2024п - привлекательная оценка в свете нашего прогноза хороших результатов в 2024 году и дивидендов за 2023 год (доходность 12%)".

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