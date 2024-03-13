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13 марта 2024 года 15:41

Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в условиях небольшой разнонаправленной динамики в основных парах

Москва. 13 марта. Доллар США слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на Московской бирже днем в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, общемирового увеличения интереса к рисковым активам, а также перед ключевым событием недели - президентских выборов в РФ.

Курс доллара США составил 91,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,34 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,4 копейки, до 95,54 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,45 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику в основных валютных парах днем в среду. Участники рынка переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать данные об инфляции в Соединенных Штатах и их влияние на возможное изменение параметров денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На мировых рынках доллар слабеет к фунту и евро, дорожает к иене, таким образом можно говорить об определенной общей тенденции усиления склонности инвесторов к риску.

Участники рынков полагают, что ФРС сохранит процентные ставки по итогам как мартовского, так и майского заседания, пишет Trading Economics, несмотря на данных по инфляции хуже прогнозов. Трейдеры по-прежнему надеются, что снижение ставок начнется в июне.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило накануне министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

"Российская валюта в среду укрепляется по отношению к доллару США и торгуется в районе 91,5. Локальную поддержку котировкам рубля оказывают растущая нефть, а также нейтральная динамика индекса доллара. В целом, валютный рынок остается сбалансированным. Поддержку рынку продолжат оказывать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров и рост цен на российскую нефть. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки в диапазоне 90-93 руб./$1", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Во вторник рубль резко ослабился. Давление на курс могли оказать вчерашние геополитические новости и глобальное укрепление доллара. Сегодня курс пары "доллар-рубль" снижался к 91,3 руб./$. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В целом у курса остается потенциал к коррекционному движению в сторону 91 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефть эталонных марок ускорила рост днем в среду, трейдеры продолжают оценивать рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 1,4%, до $83,05 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,5%, до $78,71 за баррель.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля. Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом).

Кроме того, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 17:30 МСК.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 год из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета Управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42/барр. до $87/барр., в 2025 году - с $79,48/барр. до $84,8/барр.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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