"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, дивидендная доходность бумаг по итогам 2023 года может составить 11,4%, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

"Чистая прибыль эмитента по РСБУ в феврале составила 120,4 млрд руб. (+4,8% г/г, +4,6% м/м), рентабельность капитала - 22,8%. За 2М24 банк заработал 235 млрд руб., рентабельность капитала - 21,7%. Рост прибыли обеспечила сильная динамика комиссионного дохода (+14,8% м/м) за счет роста доходов от транзакционных операций, что нивелировало эффект от роста операционных расходов и отчислений в резервы, - отмечают эксперты. - В начале апреля наблюдательный совет Сбербанка может объявить рекомендацию по дивидендам за 2023 год: по нашей оценке, дивиденд может составить 34 руб. на акцию, дивидендная доходность - 11,4%. Сохраняем позитивный взгляд на акции, так как ожидаем в текущем году дальнейший рост чистой прибыли на 17% г/г (ROE 25%). Акции торгуются по мультипликаторам 2024 года P/BV 0,8х и P/E 3,5х или с 27-37% дисконтом к историческим средним".

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