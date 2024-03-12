Рынок акций РФ корректируется вниз, индекс МосБиржи просел к 3310 пунктам во главе с "Яндексом"

Москва. 12 марта. Рынок акций РФ утром во вторник начал корректироваться после роста, игроки фиксируют прибыль в ожидании выхода статистики по инфляции в США в феврале, которая может повлиять на планы Федрезерва по монетарной политике. Индекс МосБиржи откатился в район 3310 пунктов, в лидерах снижения выступают акции "Яндекса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3311,7 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1149,8 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 90,75 рубля (+0,12 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в январе-феврале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,7% - до 235,5 млрд рублей по сравнению с 225 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. В феврале 2024 года чистая прибыль выросла на 4,8% - до 120,4 млрд рублей (в феврале 2023 года - 114,9 млрд рублей).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), главным событием для глобального рынка во вторник станет публикация февральских данных по инфляции в США за февраль. Консенсус-прогноз предполагает сохранение темпов роста потребительских цен в стране в районе 3,1% г/г, но замедление базовой инфляции с 3,9% г/г до 3,7% г/г. Если же ценовое давление в стране будет более выраженным, в мире могут заметно усилиться risk-off настроения.

Данные по февральской инфляции в США могут быть более значимым фактором для нефтяного рынка, чем выход месячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США. Неожиданно сильный рост цен в США рискует привести к движению котировок Brent ниже $82 за баррель, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во вторник растут, отскочив от нижних границ краткосрочных диапазонов $81,5 и $77,5 за баррель соответственно. В ближайшие дни участники смогут оценить данные и прогнозы ОПЕК, Минэнерго США и МЭА в рамках ежемесячных отчетов по рынку нефти. Среднесрочный настрой по нефти остается "бычьим" на фоне сохранения ограниченного предложения стран ОПЕК+ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, считает аналитик.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3300-3340 пунктов. "Отмечаем риски, связанные с ожидаемой в ближайшие дни публикацией финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа". Во вторник результатами работы за февраль поделится Сбербанк. В случае негативных сюрпризов снижение бумаг банка может продолжиться", - считает он.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,4% в отсутствие макроэкономической статистики.

Рынок ждет выхода во вторник в 15:30 МСК данных об инфляции в США, которые могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает MarketWatch.

Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9%.

В Азии во вторник также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 3%), стагнирует Европа (индексы CAC40 и FTSE подросли на 0,3-0,5%, DAX просел на 0,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются подрасти после нейтрального закрытия предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,81 за баррель (+0,7% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $78,47 за баррель (+0,7% и -0,1% в понедельник).

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США во вторник, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,8%, до 102,9 рубля), "Совкомбанка" (-2,5%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-2,4%).

Менеджмент ПАО "Группа "Ренессанс страхование" рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов по итогам 2023 года в объеме примерно 1,3 млрд рублей, что составляет 2,3 рубля на акцию, сообщает страховая группа.

В случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров выплата будет осуществлена летом 2024 года. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год может составить 10 рублей на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за полный 2023 год в этом случае будет направлено 5,6 млрд рублей, или примерно 54% от чистой прибыли группы за 2023 год.

Выросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+8,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,49 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,28 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,08 млрд рублей на акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).