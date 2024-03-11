Рубль днем демонстрирует небольшую смешанную динамику в основных парах после длительных праздничных выходных

Москва. 11 марта. Доллар США и китайский юань чуть дешевеют, евро, напротив, немного укрепляется на Московской бирже днем в понедельник; рубль незначительно понижается к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 90,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,11 руб./EUR1, подорожав на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,7 копейки, до 94,4 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,6 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую смешанную динамику в основных валютных парах днем в понедельник после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта. Участники рынка реагируют на снижение цен на нефть и динамику валют на глобальном рынке, кроме того, они переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Доллар США немного дешевеет к основным валютам на рынке Forex в преддверии публикации данных об инфляции в США на этой неделе, пишет Trading Economics. Эта статистика может повлиять на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский центробанк еще недостаточно уверен в том, что рост цен в стране стабильно движется к целевым 2%, чтобы снижать процентные ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в Конгрессе на прошлой неделе.

На отсутствие достаточной уверенности в отношении инфляции указала и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в минувший четверг заседания европейского регулятора.

При этом Лагард отметила прогресс в снижении темпов роста цен в еврозоне и сказала, что ЕЦБ ожидает продолжения этого прогресса.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам мартовского заседания. Базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Курс пары "доллар-рубль" может остаться в диапазоне 90-91 руб./$1 в течение торговой сессии понедельника, в дальнейшем возможно укрепление национальной валюты в район 88-89 за доллар, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"По-прежнему значимых конъюнктурных и технических факторов для спекулятивных участников предъявлять высокий спрос на валюту мы не видим, - пишет эксперт в комментарии. - В целом техническая картина располагает к удержанию курса доллара у своей 50-дневной средней с последующим возобновлением отката. Поэтому в течение дня доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб. В дальнейшем склонны ждать снижения курса доллара к минимумам года, в район 88-89 руб. - исходим из сценария преимущественного превышения предложения валюты над спросом в течение текущей недели".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 90-92 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в качестве поддержки российскому рублю могут выступить нефтяные цены.

"Мировые рынки - в ожидании новых сигналов от Федрезерва по прогнозам на снижение процентных ставок в 2024 году, - подчеркивает в комментарии Тимошенко. - При этом не в пользу доллара оказались свежие данные статистики США, где ниже прогнозируемого оказался индекс деловой активности в сфере услуг США. А давление на рубль продолжает оказывать снижение экспорта при росте импорта, которые добавляют напряженности на внутреннем валютном рынке".

Нефтяные котировки снижаются днем в понедельник после спада по итогам минувшей недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,46%, до $81,69 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,53%, до $77,6 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,5%. Отчасти спад был вызван укреплением курса доллара после пятничных статданных по рынку труда США, указавших на рост числа рабочих мест в экономике страны на 275 тыс. вместо ожидавшихся 200 тыс.

На этой неделе инвесторы ждут данных об инфляции в США во вторник, а также публикации и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 504 единицы. Число газовых установок тем временем упало на четыре, до 115.