"БКС МИ" сохраняет целевую цену акций Мечела на уровне 630 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет целевую цену акций "Мечела" на уровне 630 рублей за штуку с потенциалом роста вдвое в течение года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Мечел" нарастил объемы производства и продаж коксующегося угля в январе на 69% за год, в том числе продажи третьим лицам, которые выросли более чем в два раза, - пишут аналитики. - Ожидаем сохранения тренда на восстановление добычи до конца года. Полагаем, что производство угля продолжит восстанавливаться в последующие месяцы благодаря частичному улучшению логистических возможностей и рекордно высоким капзатратам за многие годы. Мы также прогнозируем рост прибыли "Мечела" в стальном дивизионе за счет цен на сталь, которые должны прибавить 10-12% по итогам года благодаря все еще хорошему внутреннему спросу".

Таким образом, восстановление продаж угля и позитивная динамика в ценах на сталь, по оценкам экспертов "БКС МИ", обеспечат снижение долговой нагрузки менее чем до 2х по коэффициенту Чистый долг/EBITDA, что станет многолетним минимумом. Аналитики считают, что бумага неоправданно дешево торгуется с дисконтом более 50% как против сталеваров, так и против своих исторических значений, и сохраняют целевую цену на уровне 630 руб. за акцию с потенциалом роста вдвое в течение года.

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