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06 марта 2024 года 19:51

Рынок акций РФ в среду превысил 3310п по индексу МосБиржи, лидировал "НОВАТЭК" и просел "Яндекс"

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent подскочила к $83,7 за баррель), хотя в отдельных бумагах отмечалась коррекция из-за фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и превысил 3310 пунктов. Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%) и просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3310,58 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1151,68 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 90,55 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,8%, до 205,21 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%, до 7517 рублей), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Наблюдательный совет "Мосбиржи" рекомендовал выплатить за 2023 год 17,35 рубля на акцию (доходность 8,4% годовых). Всего на выплаты может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли биржи по МСФО за 2023 год (минимальный уровень составляет 50%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 2023 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2022 г., до 32,1 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 43,5% (до 131,47 млрд руб.), выручка - на 22% (до 510,33 млрд руб.).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, даже неопределенность предстоящих длинных выходных не снижает оптимизм российских инвесторов на текущей неделе. Начиная с понедельника, индекс МосБиржи показывает стабильный рост, обновляя максимумы более чем за 2 года.

Акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) переняли эстафету лидеров роста у таких локомотивов индекса, как Сбер и "ЛУКОЙЛ". Причем бумаги "ЛУКОЙЛа" достигли максимального за все время значения - 7561,5 рубля за акцию, превысив предыдущий максимум от октября 2023 года. Просевшие расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,6%) и X5 (-1,3%) никак не могли испортить общей картины всеобщего интереса к рынку, констатирует эксперт.

Как сообщила в среду "Московская биржа", общий объем вложений частных инвесторов в феврале этого года вырос на 11% в годовом выражении, причем основная доля инвестиций физлиц пришлась именно на акции, достигнув 76% в общем объеме, отметил Шепелев.

В преддверии выхода отчетности "Транснефти" (MOEX: TRNF) за IV квартал ожидаемая экспертами дивидендная доходность "префов" компании может быть на уровне 11%. Помимо этого, наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за прошлый год на уровне около 9% доходности (17,35 на одну акцию). Все это отлично вписывается в предположения инвесторов о средней 10%-ой дивдоходности рынка в целом и одним из факторов повышенного интереса к нему, считает эксперт.

Если в четверг инвесторы не закроют позиции перед праздниками, то индекс МосБиржи вполне может остаться выше 3300 пунктов и на сессии после выходных. Прогноз по индексу Московской биржи на 7 марта - 3290-3320 пунктов, полагает Шепелев.

Аналитик компании "Цифра брокер" Анна Буйлакова ожидает более сильных финрезультатов "ЛУКОЙЛа" во II полугодии 2023 года по сравнению с I полугодием за счет более слабого рубля и более высоких цен на нефть.

"По нашим оценкам, выручка во 2П23 могла составить 4613 млрд руб., EBITDA - 1062 млрд руб., а чистая прибыль - 725 млрд руб. С учетом этого, дивиденды НК за 2023 год в сумме могут составить 1019 руб. на акцию, а финальные выплаты за IV квартал - 572 руб. на акцию. Наша целевая цена по акциям "ЛУКОЙЛа" - 8700 руб. за штуку (апсайд - 15%)", - отмечает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отметила постепенный рост акций "ЛУКОЙЛа", обновивших в среду исторический максимум на ожиданиях более высоких дивидендов по итогам всего 2023 года, по сравнению с выплатами за 9 месяцев в размере 447 руб. на бумагу с доходностью около 6,3%. Компания при этом пока не представила финансовые результаты за весь 2023 год, по итогам которых можно будет более точно судить о перспективе итоговых выплат, отметила аналитик.

"С технической точки зрения можно говорить об умеренно позитивных перспективах акций "ЛУКОЙЛа" и их возможном движении в район как минимум 8000 руб. при сохранении общего оптимизма на российском рынке (потенциал роста от текущих уровней около 6%). Не исключено, что при объявлении о выплатах бумаги, как и в прошлый раз, перейдут к нисходящей коррекции, что, впрочем, будет зависеть от размера дивидендов", - считает Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи обновил годовой максимум, продолжая движение в рамках среднесрочного восходящего тренда. Рынок оптимистично воспринимает дивидендный сезон: все больше компаний отчитываются по итогам 2023 года и объявляют о новых выплатах. На следующей неделе, в частности, свой отчет может опубликовать "Инарктика" (MOEX: AQUA) и, возможно, намекнуть на выплату дивидендов.

В среду цены на нефть Brent отыграли снижение вторника, которое произошло на фоне того, что Китай представил более слабые целевые показатели экономического роста на 2024 год. Китай при этом является ключевым импортером нефти в мире. Закономерно, что рынки закладывают более слабый спрос на нефть и отреагировали локальным снижением.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, мировые фондовые рынки в среду ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в надежде, что риторика главы регулятора относительно монетарной политики сильно изменится в сторону смягчения. Тем временем в России эмитенты продолжают публиковать сильные отчетности и рекомендовать акционерам одобрить дивиденды, что создает позитивный фон на рынке.

Цена нефти Brent в среду выросла на фоне ожиданий сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ во II квартале текущего года. Золото превысило $2150 за тройскую унцию, обновив исторический максимум в преддверии смягчения монетарной политики ФРС США и ослабления доллара. Рост золота поддержал акции золотодобывающих компаний. Лидерами понижения снова оказались депозитарные расписки Qiwi, возможно, из-за большого количества поступающей на рынок противоречивой информации относительно Киви банка.

В четверг индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3300-3400 пунктов, считает Мильчакова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, акции "Мосбиржи" подросли после рекомендаций менеджмента по годовым дивидендам. Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 25 апреля, дата закрытия реестра для получения дивидендов будет объявлена позже. За 2022 год "Мосбиржа" выплатила акционерам 4,84 руб. на акцию, общая сумма выплат составила около 11,02 млрд руб. (30% от прибыли), напомнил аналитик.

"Мы рекомендуем покупать бумаги "Мосбиржи" среднесрочно, поскольку рекомендации по дивидендам за 2023 год оказались выше ожиданий рынка. Тем не менее, коэффициент выплаты пока остается существенно ниже аналогичного за период 2016-2020 гг., когда он составлял около 80-85% от чистой прибыли", - говорит Абелев.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), подросли Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,02-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,3-0,8% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в Южной Корее в феврале выросли на 3,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,9% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics. Цены повысились на максимальные с сентября прошлого года 0,5% по сравнению с январем, когда они увеличились на 0,4% месяц к месяцу.

Рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

Цены на нефть в среду подросли, поддержку вечером оказала статистика о запасах сырья в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,73 за баррель (+2,1% и -0,9% накануне), апрельская цена WTI - $80,3 за баррель (+2,8% и -0,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,37 млн баррелей (ожидался рост на 2,1-2,74 млн), запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,75 млн), а резервы дистиллятов сократились на 4,13 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,663 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+9,8%, объем торгов превысил 6,09 млрд рублей), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+9,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,5%), бумаги ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8%).

Выручка HeadHunter (MOEX: HHRU) (+0,8% АДР) в IV квартале 2023 года увеличилась на 72% год к году - до 8,49 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 91,9% - до 4,98 млрд рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 58,6% против 52,5% в IV квартале 2022 года.

HeadHunter рассчитывает, что в 2024 году могут появиться условия для возобновления дивидендных выплат. "На корпоративном фронте грядущий год должен ознаменоваться получением нового листинга для нашей компании на Московской бирже и созданием условий для возобновления дивидендных выплат нашим акционерам", - сообщил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков, слова которого приведены в пресс-релизе, посвященном финотчету за IV квартал и весь 2023 год.

Снизились в среду расписки Qiwi (-3,6%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,4%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,43 млрд рублей (из них 5,33 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,51 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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