Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций "РусГидро" ввиду ожидаемой в 2025 году либерализации дальневосточного энергорынка, говорится в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Компания опубликовала сильные результаты за 4К23 по МСФО, но ниже наших ожиданий по EBITDA и чистой прибыли, - пишет эксперт. - На результатах компании положительно сказался рост тарифов на Дальнем Востоке на 50% с 1 января 2023 года. Кроме того, в первой ценовой зоне уменьшение выработки на ГЭС на 4,6% компенсировалось увеличением нерегулируемых цен на 9% г/г. В Сибири же объем генерации на ГЭС вырос сразу на 63% г/г, перевесив 9%-ное снижение цен в этой зоне. По итогам года скорректированная чистая прибыль составила, по нашим оценкам, 66,8 млрд руб. (компания пока не раскрыла показатель), что предполагает дивидендные выплаты за 2023 год в размере 0,075 руб./акцию (дивидендная доходность - 10%)".

Аналитик по-прежнему считаем акции "РусГидро" привлекательными, в том числе ввиду ожидаемой в 2025 году либерализации дальневосточного энергорынка, благоприятной для компании в среднесрочной перспективе. Однако более высокие, чем ожидалось, темпы роста операционных затрат могут привести к снижению целевой цены акций, полагает Тайц.

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