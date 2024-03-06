Рубль днем развернулся вниз, растерял рост к доллару и евро после обновления февральских максимумов в парах с ними

Москва. 6 марта. Доллар США перешел к небольшому повышению, евро почти отыграл утренние потери на Московской бирже днем в среду после того, как ранее в ходе торгов они обновили минимальные отметки с февраля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни и перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.

Курс доллара США составил 90,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар опускался до 90,09 руб. впервые с 1 февраля. Евро к этому времени стоил 98,58 руб./EUR1, подешевев на 6,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 97,94 руб. впервые с 15 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 0,5 копейки, до 94,18 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,9 копейки - до 12,54 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост и лишь слегка меняется в основных валютных парах, ранее в ходе торгов он обновил максимальные отметки за несколько недель к доллару и евро. Участники рынка приступили к фиксации прибыли после предыдущего роста рубля и перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.

Накануне Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб., что позволяет ему увеличить объем покупки валюты. С четверга ведомство на 1 млрд руб. увеличит объем покупки валюты относительно февраля. В свою очередь, с учетом этих изменений, Банк России в период с 7 марта по 4 апреля в рамках бюджетного правила будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

Валютная пара "доллар-рубль", вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 89,7-90,7 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая отсутствие значимых внешних сигналов, в пользу рубля, видимо, начинает играть фактор приближающихся президентских выборов, традиционно поддерживающий рубль. По нашему мнению, доллар и юань останутся под давлением и в среду. Полагаем, что спекулятивный спрос на валюту останется низким, что в условиях устойчивости предложения со стороны ЦБ РФ и экспортеров, формирует пространство для дальнейшего укрепления рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Целевым на день видим диапазон 89,7-90,7 руб./$1. Склонны ждать перехода курса американской валюты под отметку 90 руб./$1 скорее на следующей неделе, допуская ближе к выборам откат к минимумам года, району 88 руб./$1".

Росту рубля способствует жесткая монетарная политика ЦБ, а также рост риска, что ставка будет сохраняться на повышенном уровне продолжительное время, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Ожидания обусловлены тем, что инфляция не снижается. Более того, сохраняются проинфляционные риски в виде повышенных расходов бюджета, растущих заработных плат, сильного рынка труда и других факторов. Помимо стратегических факторов, рубль продолжает поддерживать ЦБ, который продолжает реализовывать иностранную валюту. С 7 марта по 4 апреля нетто продажи валюты составят 7,1 млрд руб. Плюсом к этому экспортеры осуществляют продажу части валютной выручки в рамках указа президента. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 руб./$1", - говорит эксперт.

Кроме того, участники рынков ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Заявления Пауэлла и последние данные по безработице и росту числа рабочих мест в Соединенных Штатах могут дать инвесторам дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Подъем цен на нефть ускорился днем в среду на данных о небольшом повышении нефтяных запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,72%, до $82,63 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,05%, до $78,96 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 0,8%.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли примерно на 400 тыс. баррелей вместо ожидавшегося подъема на 2,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду, в 18:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на увеличение запасов нефти на 2,1 млн баррелей.

Кроме того, рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.