Рынок акций РФ утром консолидируется у 3300п по индексу МосБиржи, выросли бумаги "Мосбиржи", упал "Яндекс"

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала; индекс МосБиржи топчется вблизи рубежа 3300 пунктов, при этом упали бумаги "Яндекса", выросли акции "Мосбиржи" после рекомендаций менеджмента по выплатам дивидендов за 2023 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3297,51 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1148,54 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар стоит 90,44 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+3%, до 205,59 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Акции "Мосбиржи" обновили максимум с конца января на рекомендациях по годовым дивидендам: ее наблюдательный совет рекомендовал выплатить за 2023 год 17,35 рубля на акцию (доходность 8,4% годовых). Всего на выплаты может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год (минимальный уровень составляет 50%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать возобновления роста рынка акций РФ во второй половине дня на фоне подъема цен на золото и нефти на мировых рынках, а также планов по продаже валюты со стороны ЦБ РФ на март в качестве меры поддержки рубля.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среднесрочной перспективе российский рынок, скорее всего, продолжит поступательное движение вверх, однако на текущий момент нужны свежие катализаторы для восходящего импульса.

"Из очевидных вариантов мы выделяем потенциальный рост в "тяжеловесах" (Сбер, "ЛУКОЙЛ") на фоне корпоративных новостей, например, объявления дивидендов. Кроме того, стоит отметить рост мировых цен на нефть, а также фактор ослабления рубля. В среду отчитываются "Группа Позитив" (MOEX: POSI), "Русгидро", банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), а в США выйдет статистика по безработице, запасам нефти за неделю, также будет опубликован экономический обзор ФРС "Бежевая книга"", - отмечают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит торговаться вблизи отметки 3300 пунктов, и отдает предпочтение акциям "Газпром нефти", "Транснефти" (MOEX: TRNF), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сталелитейщикам, распискам HeadHunter (MOEX: HHRU) и Cian (MOEX: CIAN). HeadHunter в среду представит финансовую отчетность по МСФО за 2023 год, напомнил аналитик.

Как отмечают эксперты компании "Цифра брокер", в марте российский бюджет, вероятно, снова получит неплохие нефтегазовые доходы за счет восстановления поставок в Индию, благодаря чему давление на рубль вряд ли увеличится в ближайший месяц (Индия продолжает получать от России 1-1,4 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует уровням 2023 года).

Котировки золота, похоже, собираются переписать исторические максимумы. По данным World Gold Council, мировые центральные банки в январе нарастили резервы на 39 тонн дополнительно к покупке 16,9 тонны в декабре. Январь стал восьмым месяцем подряд, когда страны наращивали свои резервы драгметалла. На этом фоне можно ожидать сохранения позитивной динамики по золоту в ближайшие дни, считают эксперты. Несмотря на общий рост, Россия в январе сократила запасы на 3 тонны.

Директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что предстоящие выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом США могут привнести новые факторы в динамику рынков, поскольку инвесторы ждут комментариев по инфляции и процентным ставкам перед предстоящими выборами. Тем временем МВФ предупреждает о росте просроченных кредитов в США, что подчеркивает опасения по поводу стабильности банковского сектора.

Российский рынок акций накануне сумел достичь 3300 пунктов по индексу МосБиржи, однако дальнейший подъем возможен после краткосрочной консолидации на достигнутых уровнях, считает Кабаков.

В США во вторник индексы акций снизились на 1-1,7%, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

Между тем февральское значение аналогичного индикатора, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением до 52,3 пункта с предварительных 51,3 пункта. В январе индекс составлял 52,5 пункта.

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали спада на 3,1%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), консолидируется Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в предела 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,4%).

Потребительские цены в Южной Корее в феврале выросли на 3,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,9% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics. Цены повысились на максимальные с сентября прошлого года 0,5% по сравнению с январем, когда они увеличились на 0,4% месяц к месяцу.

Рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

Цены на нефть немного подросли утром в среду, так как признаки ограниченности поставок на фоне сокращения добычи крупными производителями перевесили опасения по поводу роста спроса в Китае и США, двух крупнейших в мире потребителях сырой нефти.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $82,19 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне), апрельская цена WTI - $78,38 за баррель (+0,3% и -0,8% во вторник).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,4%).

Выросли бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+10,2% и +13,4% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+5,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+3,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,37 млрд рублей (из них 2,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Яндекса", 1,83 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 681,46 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").