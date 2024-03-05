Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 90,8-92 руб./$1 - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 90,8-92 руб./$1 на торгах во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Американская валюта выглядит слабовато и может продолжит тяготеть к снижению ввиду отсутствия значимых конъюнктурных поводов спекулятивным инвесторам перед приближающимися президентскими выборами играть против рубля. Полагаю, что волатильность сегодня несколько снизится", - отмечает эксперт в комментарии.

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