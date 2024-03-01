Рубль возобновил снижение к основным валютам в первый день месяца после завершения налоговых выплат февраля

Москва. 1 марта. Доллар США, евро и китайский юань повышаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.

Курс доллара США составил 91,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,8 руб./EUR1, подорожав на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,36 копейки, до 94,75 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,9 копейки - до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным валютам в первый торговый день месяца после того, как в предыдущие несколько дней он укреплялся в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В среду, 28 февраля, в единый день уплаты налогов компании-экспортеры перевели в бюджет НДС, акцизы, НДПИ и налог на прибыль.

Тем не менее, в целом за февраль рубль немного подешевел к основным валютам, несмотря на рост цен на нефть. В паре с долларом его снижение составило 1,3%, с евро - 1,05%, с китайским юанем - 0,6%. В свою очередь, в феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%. Обе марки завершили в плюсе второй месяц подряд.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90,8-92 руб./$1 в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Фактор традиционного сокращения предложения со стороны экспортеров в самом начале месяца, пусть и, вероятно, в марте более плавного, на мой взгляд, будет способствовать сдержанному повышению доллара по итогам пятничных торгов", - пишет эксперт в комментарии.

Вероятно дальнейшее ослабление рубля до 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта по итогам четверга укрепилась умеренно, - напоминают эксперты. - Вчера объем продаваемой валюты оставался высоким даже после окончательного завершения налогового периода. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 91,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока курс может продолжить расти в сторону 92 руб./$1, а дальнейшую динамику ему задаст анонс мартовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, запланированный на вторник".

Умеренному снижению котировок нефтяных фьючерсов в четверг, по мнению аналитиков банка, способствовало некоторое укрепление доллара, а принципиально значимых для рынка нефти событий в четверг не было. В пятницу фьючерсы на Brent торгуются у $82,2 за баррель. Этим вечером выйдут традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. На прошлой неделе показатель вырос до максимумов с начала декабря - продолжение такой динамики, на взгляд экспертов, может способствовать движению котировок ниже $82 за баррель.

Подъем цен на нефть эталонных марок ускорился днем в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 1,49%, до $83,12 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,56%, до $79,47 за баррель.

Рынок ждет решения ОПЕК+ по поводу продления ограничений на добычу нефти и внимательно следит за объемами нефтедобычи в других странах, в том числе в США. В Штатах добыча держится на рекордном уровне в размере около 13,3 млн баррелей в сутки с конца января, однако рост добычи прекратился.