Рубль подрастает к основным валютам в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП

Москва. 29 февраля. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России пойдет еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции.

Курс доллара США составил 91,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,33 руб./EUR1, подешевев на 67 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,16 копейки, до 95,15 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,9 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к основным валютам в последний торговый день месяца на фоне усиления вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и продолжающейся дискуссии между представителями российских властей относительно продления действующего с середины октября прошлого года указа об обязательной продаже валютной выручки.

Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейших компаний-экспортеров, введенный властями РФ минувшей осенью, оказался эффективным, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил секретариат Белоусова в четверг.

В ходе совещания представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения президентского указа о продаже выручки по внешнеторговым договорам. "Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - заявил Белоусов, процитированный в сообщении.

ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 февраля составил 0,56%, с начала года - 1,42%.

Из данных за 26 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 февраля ускорилась до 7,57% с 7,42% на 19 февраля (на конец января равнялась 7,44%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,58% (с 7,57% на 19 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 26 февраля на уровне 7,58%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Курс рубля может достичь отметки 92 за доллар в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду заметно укрепился. Поддержку российской валюте оказывал рост продаж валютной выручки в рамках последнего дня налогового периода. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 90,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Налоговый период окончательно завершился, и курс в ближайшие дни может постепенно расти в сторону 92 руб./$1", - пишут аналитики.

Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт напоминает, что на текущей биржевой неделе в России проходит налоговый период, пик выплат в 2024-м приходится на 28-е число каждого месяца. Соответственно, уже с самого начала недели все российские компании-экспортеры продают на бирже часть своей валютной выручки для уплаты налоговых отчислений в бюджет, что увеличивает ее предложение и спрос на рубли.

"В конце прошлой недели в ожидании санкций в отношении НКЦ многие закупались валютой, в том числе спекулянты. В результате ограничений не последовало, поэтому начались обратные сделки по продаже, - отмечает Чернов. - Цена на нефть марки Brent выросла всего на $1 за баррель, однако следует отметить, что дисконт российского экспортного Urals к эталонному сорту на этой торговой неделе сокращался ежедневно. Мы прогнозируем стабилизацию курса доллара на Мосбирже в районе 90 руб./$1 и консолидацию в диапазоне 89,5-92,5 руб./$1 в первую неделю марта 2024 года. Ближе к середине следующего месяца не исключаем укрепление (до 88 руб./$1) на фоне репатриации валютной выручки экспортерами на бирже и политического фактора (выборы президента РФ)".

Цены на нефть снижаются в четверг, но завершают февраль уверенным ростом. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $83,37за баррель, что на 0,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,31%, до $78,29 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3,5%. В настоящее время оба сорта торгуются около верхней границы ценового диапазона этого года.

Поддержку рынку оказывает как ограничение добычи странами ОПЕК+, так и напряженность на Ближнем Востоке, в том числе, проблемы с транспортировкой грузов через Красное море.

В среду в западных СМИ появились сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Текущая ситуация на нефтяном рынке нормальная, благодаря действиям ОПЕК+ наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил Новак журналистам в среду вечером.

Новак не стал отвечать, рассматривается ли продление добровольных ограничений некоторых стран ОПЕК+, действующих в первом квартале 2024 г. "Об этом пока рано еще говорить", - сказал он. Вице-премьер РФ заметил, что не столь важно, снижает Россия экспорт нефти или нефтепродуктов в рамках своих добровольных обещаний, важно, чтобы общий объем был 500 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил Новак.