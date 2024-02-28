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28 февраля 2024 года 19:40

Рубль уверенно вырос к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 28 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне того, что на сегодняшнее число пришелся единый день уплаты налогов.

Курс доллара США составил 91,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 90,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,99 руб./EUR1, подешевев на 1,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 95,09 копейки, до 94,68 руб. Курс китайского юаня опустился на 13,15 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос по итогам торгов среды с учетом спроса на рублевую ликвидность под налоговые выплаты февраля. Сегодня компании-экспортеры перечисляли в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

Участники рынка продолжали обсуждать дискуссию между представителями российских властей относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки. ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

"Участники обсуждения также подтвердили свое мнение, что в случае непродления указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами это не станет значимым фактором последующей динамики обменного курса", - говорится в резюме.

По мнению участников, значительным источником риска для обменного курса остаются изменения физических объемов экспорта, а также цен ненефтегазового экспорта, негативное влияние которых не может быть компенсировано за счет механизма бюджетного правила. Участники уделили внимание последствиям дополнительных затруднений во внешних расчетах. Было отмечено, что если затруднения затрагивают одновременно и экспорт, и импорт, то выраженного влияния на обменный курс может и не наблюдаться.

Участники обсуждения отметили, что динамика нефтяных цен по-прежнему сказывается на валютных поступлениях российских компаний с лагом. Продажи валюты на рынке снизились за прошедший период вслед за сокращением стоимостного объема экспорта. Вместе с тем доля продаваемой валютной выручки оставалась стабильно высокой.

Дополнительную поддержку рублю в ноябре-декабре 2023 года оказывали операции, связанные с выплатой дивидендов российскими компаниями. Одновременно с этим импортеры несколько снизили спрос на зарубежную продукцию, что отчасти может быть связано с ожиданиями снижения потребительского спроса из-за жестких денежно-кредитных условий.

"Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика продолжает вносить вклад в охлаждение спроса на импорт в рублевом выражении, что способствует более стабильной динамике курса рубля. Высокие рублевые процентные ставки также поддерживают спрос на рублевые финансовые инструменты как средство сбережения", - говорится в резюме.

Годовая инфляция по итогам первого квартала 2024 года может составить 7,6%, говорится в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

По оценкам Банка России, в I квартале 2024 года инфляция квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении составит 5,7%.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале в годовом выражении в 4,3% (в IV квартале оценил его в 4,8%).

Экономика РФ в 2024 году, по прогнозу Банка России, вырастет на 1-2%, в 2025 году - на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%.

ЦБ по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По итогам 2023 года инфляция составила 7,42%.

Годовая инфляция на 19 февраля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 7,42% с 7,38% на 12 февраля.

"Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций пока преждевременно. Текущая инфляция с поправкой на сезонность все еще остается значительно выше 4%", - отмечает ЦБ.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам среды российская валюта заметно подорожала как к доллару, так и к евро, при этом курс доллара продемонстрировал ослабление на протяжении третьей торговой сессии подряд. "Возможно, ожидания объявления санкций со стороны США на прошлой неделе оказывали сдерживающий эффект на рубль, а после снятия связанной с санкциями неопределенности этот сдерживающий фактор перестал оказывать влияние на российскую валюту. Опубликованная сегодня вторая оценка ВВП США не принесла больших сюрпризов - американская экономика в четвертом квартале выросла на 3,2% кв./кв. в пересчете на год, на 0,1 п.п. ниже предварительной январской оценки. В условиях опережающего роста ВВП и сохраняющегося низкого уровня безработицы участники рынка, судя по динамике фьючерсов, ожидают начала снижения процентной ставки ФРС лишь на июньском заседании. Из российских событий, способных оказать влияние на валютные курсы на этой неделе, можно отметить завтрашнее послание президента РФ Федеральному собранию", - говорит Беспалов.

"После прохождения в начале недели отметки в 93 руб./$1 пара "доллар-рубль" перешла к коррекции, которая продолжалась и сегодня. В среду пара опускалась ниже 91,4 руб./$1 - рубль, таким образом, обновил максимум второй половины февраля. Фактором поддержки, по всей видимости, продолжают выступать налоговые платежи и остаточная конвертация валюты в рамках данного события. Ожидаем, что с началом марта USD попытается восстановить позиции вблизи 93 руб. Накануне Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. В нем регулятор отметил, что жесткая ДКП уже оказывает заметную поддержку рублю, ограничивая потребительский спрос и, соответственно, спрос импортеров на зарубежную продукцию. Кроме того, высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублевых сбережений. В то же время ЦБ отметил в числе ключевых рисков для обменного курса сокращение объемов экспорта, в том числе ненефтегазового, сокращение валютной выручки от которого не компенсируется механизмом бюджетного правила. Также участники заседания отметили риск затруднений во внешних расчетах. Со своей стороны, мы полагаем, что последний фактор мог уже частично реализоваться в виде ослабления рубля за последний месяц", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть умеренно растут вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и ждут решения ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,38%, до $83,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,3%, до $79,11 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста на 3,72 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,83 млн баррелей, дистиллятов - на 510 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,84 млн баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

Тем временем ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года, написало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 февраля на 17,33 копейки, до 91,8692 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,14 копейки, до 99,45 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 22,42 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,8358 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 31,78 копейки, подешевев до 92,0697 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 625,579 млн, из которых $418,113 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 207,466 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 38,33 копейки, до 99,592 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 56,23 копейки, до 99,3847 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 111,616 млн, из которых EUR454,7 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR656,916 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 февраля опустилась на 3 базисных пункта - до 15,71% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в среду на прежнем уровне - 15,95%, на три месяца - поднялась на 1 базисный пункт, до 15,78% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта и составила 14,86% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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