"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Московской биржи" и удалив акции "Ренессанс Страхование".

Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "Южуралзолото", "Мать и Дитя", "Транснефть" (прив.), "Яндекс" и Whoosh.

"Добавляем акции "Московской биржи" после публикации сильных результатов за 4К23 на фоне более высокого, чем ожидалось, чистого процентного дохода. По итогам 2023 года чистая прибыль компании достигла рекордного уровня в 61 млрд руб. (+67% г/г), что может транслироваться в дивиденд по итогам года в размере 14,7 руб. на акцию, дивидендная доходность - 7,3%. Заседание Набсовета, на котором может быть принято решение о рекомендации дивидендов, состоится 5 марта 2024 года. Мы видим дальнейший потенциал роста операционного дохода Мосбиржи в текущем году на фоне роста объемов торгов и сохранения высоких процентных ставок в 1П24", - указывают аналитики.

"Фиксируем прибыль по акциям "Ренессанс Страхования" в отсутствие существенных катализаторов в ближайшее время", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.