Рубль активно укрепляется к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 28 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль растет к бивалютной корзине на фоне того, что на сегодняшнее число приходится единый день уплаты налогов.

Курс доллара США составил 91,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,33 руб./EUR1, подешевев на 67 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,16 копейки, до 95,15 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,9 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно повышается к основным валютам днем в среду с учетом спроса на рублевую ликвидность под налоговые выплаты февраля. Сегодня компании-экспортеры перечисляют в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

Участники рынка продолжают обсуждать дискуссию между представителями российских властей относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки. ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

"Участники обсуждения также подтвердили свое мнение, что в случае непродления указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами это не станет значимым фактором последующей динамики обменного курса", - говорится в резюме.

По мнению участников, значительным источником риска для обменного курса остаются изменения физических объемов экспорта, а также цен ненефтегазового экспорта, негативное влияние которых не может быть компенсировано за счет механизма бюджетного правила. Участники уделили внимание последствиям дополнительных затруднений во внешних расчетах. Было отмечено, что если затруднения затрагивают одновременно и экспорт, и импорт, то выраженного влияния на обменный курс может и не наблюдаться.

Участники обсуждения отметили, что динамика нефтяных цен по-прежнему сказывается на валютных поступлениях российских компаний с лагом. Продажи валюты на рынке снизились за прошедший период вслед за сокращением стоимостного объема экспорта. Вместе с тем доля продаваемой валютной выручки оставалась стабильно высокой.

Дополнительную поддержку рублю в ноябре-декабре 2023 года оказывали операции, связанные с выплатой дивидендов российскими компаниями. Одновременно с этим импортеры несколько снизили спрос на зарубежную продукцию, что отчасти может быть связано с ожиданиями снижения потребительского спроса из-за жестких денежно-кредитных условий.

"Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика продолжает вносить вклад в охлаждение спроса на импорт в рублевом выражении, что способствует более стабильной динамике курса рубля. Высокие рублевые процентные ставки также поддерживают спрос на рублевые финансовые инструменты как средство сбережения", - говорится в резюме.

Годовая инфляция по итогам первого квартала 2024 года может составить 7,6%, говорится в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

По оценкам Банка России, в I квартале 2024 года инфляция квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении составит 5,7%.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале в годовом выражении в 4,3% (в IV квартале оценил его в 4,8%).

Экономика РФ в 2024 году, по прогнозу Банка России, вырастет на 1-2%, в 2025 году - на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%.

ЦБ по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По итогам 2023 года инфляция составила 7,42%.

Годовая инфляция на 19 февраля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 7,42% с 7,38% на 12 февраля.

"Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций пока преждевременно. Текущая инфляция с поправкой на сезонность все еще остается значительно выше 4%", - отмечает ЦБ.

Курс пары "доллар-рубль" находится в среду ниже 92,0 руб./$1, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). По их мнению, на стороне российской валюты продолжает играть наращивание продаж валютной выручки для уплаты налогов. В среду налоговый период окончательно завершится, и дальнейшее движение курса существенно ниже 92 руб./$1 может быть затруднительным, считают в банке.

Возвращение курса доллара к уровню 93,5 руб./$1 является наиболее вероятным сценарием второй половины недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник не смог заметно укрепиться к основным валютам: курс доллара пытался в середине дня опуститься ниже 92 руб., но быстро удержался по итогам торгов выше 92 руб., потеряв за день лишь 32 коп., курс юаня остался выше 12,7 руб. Устойчивости позиций американской валюты способствовало ограниченное предложение", - отмечает эксперт банка.

По мнению Локтюхова, текущая динамика ключевых валютных пар отражает близкое к равновесному состояние спроса и предложения.

"Курсы доллара и юаня в среду пытаются подрастать, - указывает аналитик ПСБ. - Локально техническая картина в паре "доллар-рубль" пока по-прежнему благоприятствует российской валюте, цены на нефть остаются комфортными для рубля. Сегодня пройдут налоговые выплаты, что дает основания ожидать новых попыток курса доллара уйти "под" 92 руб./$1. Однако, по моему мнению, доллару уже сложно будет закрепиться в более низком ценовом диапазоне: учитывая стабильность спроса на валюту и некоторое ослабление продаж валюты со стороны экспортеров, естественное после завершения налоговых выплат, более вероятным сценарием на вторую половину недели представляется возвращение курса доллара в район 93,5 руб./$1".

Нефтяные котировки начали умеренно опускаться в ходе дневных торгов в среду после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,94%, до $82,83 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,09%, до $78 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,7%.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду, в 18:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на подъем запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

Негативными факторами для рынка нефти в среду также являются снижение мировых фондовых индексов и укрепление доллара.