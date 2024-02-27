SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "Совкомфлота", HeadHunter, Whoosh и "префы" "Башнефти", добавив в него бумаги "Юнипро", EMC, "Софтлайна" Etalon, сообщается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро", "Южуралзолото" (ЮГК), "Юнипро", EMC, "Софтлайн" и Etalon.

"Акции "Совкомфлота" подорожали на 8,9% с момента их добавления в подборку (ноябрь прошлого года). Мы решили исключить их. С момента включения в топ расписок HeadHunter (август прошлого года) они подорожали в цене на 35%. Полагаем, что котировки в данный момент близки к справедливой оценке, поэтому исключаем эти бумаги, - указывают эксперты. - "Префы" "Башнефти" с момента их добавления в подборку (октябрь прошлого года) подорожали на 30,8%. Дивидендная доходность по ним может составить лишь около 12%, что хуже наших первоначальных ожиданий. С момента включения акций Whoosh в топ-список (конец декабря прошлого года) они выросли в цене на 26,7%. В данный момент мы не видим потенциала дальнейшего роста котировок".

"Юнипро" опубликовало хорошие финансовые результаты за 2023 год. Акции компании все еще остаются одними из самых дешевых по мультипликаторам в секторе. EMC завершила редомициляцию. Это дает возможность вернуться к дивидендным выплатам. Доходность по ним может оказаться двузначной, - отмечают аналитики инвестбанка. - "Софтлайн" представил сильные финансовые результаты за 2023 год. Они значительно превысили как наши ожидания, так и прогнозы компании. При этом эмитент, скорее всего, повысит свой первоначальный прогноз финансовых результатов за 2024 год. Etalon опубликовал сильные операционные результаты за январь. Если компания завершит редомициляцию и возобновит дивидендные выплаты в ближайшее время, дивидендная доходность по ее распискам может составить около 10%".

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