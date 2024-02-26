Участие в размещении бондов Инарктики интересно при доходности не ниже 15,75% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении выпуска трехлетних облигаций ПАО "Инарктика" серии 002Р-01 интересно при доходности не ниже 15,75% годовых, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Инарктика" 27 февраля планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-01 на сумму не более 3 млрд руб. Срок обращения - 3 года, купонный период - 91 день. Ориентир по ставке купона - не выше 15,5% (доходности - не выше 16,42% годовых). Начало размещения предварительно назначено на 1 марта. Заявленная ориентировочная доходность на 20-30 б. п. выше средней по бумагам эмитентов с сопоставимой комбинацией кредитных рейтингов. Ожидаем, что инвесторы проявят довольно высокий интерес к планируемому размещению благодаря хорошему кредитному качеству эмитента и возможности зафиксировать высокий купон на длительном горизонте (поэтому ориентир, вероятно, будет снижен). На наш взгляд, участие в размещении интересно при доходности не ниже 15,75% годовых", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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