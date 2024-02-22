"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро на горизонте года

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "РусГидро" на горизонте года (прогнозная стоимость - 0,60 руб. за штуку) с учетом высоких инвестиционных расходов компании, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2023 год. Выручка и прибыль в 4К23 неплохие, но чистый долг увеличился к/к до 300 млрд руб., что может говорить о существенном росте капзатрат в 2023 году. С учетом высоких инвестрасходов сохраняем негативный взгляд на "РусГидро": бумага торгуется на уровне 3,9х прибылей против исторической средней в 5,9х. Это пока наши предположения на основе данных по РСБУ - консолидированные цифры увидим через две недели (отчетность по МСФО ожидается 6 марта), - указывает эксперт. - Компания пока сохраняет дивидендную политику, но в условиях роста инвестрасходов менеджменту будет не так комфортно платить 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Наши прогнозы чистой прибыли за год по МСФО - 73,1 млрд руб."

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