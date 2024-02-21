Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 21 февраля. Доллар США немного повышается, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению и с учетом небольшой разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 92,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,83 руб./EUR1, подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,19 копейки, до 95,78 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,1 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных валютных парах днем в среду в ожидании новых драйверов к движению. Участники рынка преимущественно ждут деталей относительно новых антироссийских санкций, кроме того, их интересуют действия властей по реализации мер валютного контроля.

Так, правительство РФ не поддержало решение депутатов комитета Госдумы по законодательству, которые на прошлой неделе проголосовали за исключение из поправок в КоАП штрафов за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты.

Правительство в своем заключении, которое было направлено в Госдуму после принятия комитетом данного решения, напоминает, что обязанность по продаже валютной выручки установлена указом президента РФ. По мнению кабинета министров, с введением этой меры был обеспечен мониторинг продажи и покупки иностранной валюты российскими экспортерами на внутреннем валютном рынке РФ, а также нивелирован резкий отток капитала из РФ.

"Реализация установленного порядка возврата и обязательной продажи валютной выручки, направленного на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, показала его эффективность, и в настоящее время правительством РФ прорабатывается вопрос о продлении срока его действия", - говорится в заключении.

Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник вечером по московскому времени советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. "Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он заявил журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным. В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций в связи со смертью Навального.

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщили официальные органы Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. "Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. (...) Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля", - говорится в сообщении в соцсети X.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. Он добавил, что ЕС также введет меры в отношении оборонного и военно-технического секторов. "Мы добавим в санкционные списки почти 200 человек и структур, таким образом общее число попавших в списки составит около 2 тыс.", - написал он в X.

Боррель 19 февраля заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

МИД Литвы на фоне подготовки Евросоюзом очередного, тринадцатого, пакета санкций в отношении России призывает не останавливаться на этом и начать подготовку четырнадцатого пакета ограничительных мер.

"О четырнадцатом пакете санкций нужно начинать говорить уже сейчас, в нем должны появиться новые, может быть, я бы сказал, сектора, потому что индивидуальные санкции индивидуальны, наибольшее влияние на российскую экономику, конечно, оказывают отраслевые санкции. Я думаю, что в этом году мы (на тринадцатом пакете санкций - ИФ) не остановимся", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас в среду в интервью одной из литовских радиостанций.

Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник преимущественно торговался в узком диапазоне 92,3-92,4 руб./$21, - пишут эксперты. - Мы предполагаем, что и сегодня он будет стабилен: с одной стороны, в преддверии длинных выходных в России может повыситься спрос на иностранную валюту, а с другой - экспортеры могут увеличить предложение валюты перед налоговыми платежами на следующей неделе".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в среду 91,5-93 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар продолжил во вторник второй день подряд проторговывать преимущественно узкую зону 92-92,5 руб./$1, - пишет эксперт. - Юань выглядел посильнее, поднявшись к 12,8 руб. на фоне заметного укрепления позиций юаня на мировых рынках. Стабильности курса американской валюты способствовали комфортные уровни нефтяных котировок и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров и Банка России после завершения "длинных" выходных в КНР. Утром в среду доллар вновь не показывает значимой динамики. Сегодня на валютном рынке могут наблюдаться всплески волатильности. Целевой диапазон по доллару смещаем вверх, до 91,5-93 руб./$1. По-прежнему считаем, что фактор усиления продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 28 февраля в условиях "короткой" недели продолжит оказывать весомую поддержку рублю".

Рубль продолжит движение в диапазоне 92-93 за доллар до публикации деталей новых санкций, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Динамика рубля во вторник была слабо выраженной. Фактор налогового периода более выраженную поддержку российской валюте может начать оказывать позднее, - отмечают эксперты. - В среду курс пары "доллар-рубль" находится у 92,3 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, детали предстоящих санкций пока не будут опубликованы, и курс может продолжить двигаться в диапазоне 92-93 руб./$1".

Фьючерсы Brent торгуются ниже чуть $82 за баррель в среду днем. Из-за праздников в США API опубликует свою оценку недельного изменения запасов нефти лишь этой ночью. По мнению аналитиков банка, продолжение заметного роста запасов в стране может привести к дальнейшему движению котировок ниже $82 за баррель.

Цены на нефть начали снижаться днем в среду на фоне опасений по поводу роста нефтедобычи и слабости мировой экономики.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,46%, до $81,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,48%, до $76,66 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 1,5%, WTI - на 1,8%.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, однако котировки опустились с верхней границы этого диапазона.