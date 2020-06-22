Законопроект о категоризации инвесторов выходит на финишную прямую

22 июня. FINMARKET.RU - Обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов выходит на финишную прямую, и документ может быть принят в ближайшее время, сообщил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков в рамках "Инвестиционного клуба" "Финама". Представитель ЦБ подтвердил "Коммерсанту" факт проведения обсуждения, уточнив, что документ "не финализирован".

В последней версии законопроекта регулятор пошел на некоторые уступки по иностранным ценным бумагам.

Если раньше доступ на российские биржи могли получить лишь те из них, что входят в список индексов, утвержденных ЦБ, то сейчас предлагается допустить и те, по которым есть маркетмейкер (участник, который "делает рынок", создавая котировки и движения цены за счет объемов своих сделок). Также в обновленном документе содержится "дедушкина" оговорка, которая означает, что бумаги, которые уже торгуются, остаются на бирже.

Еще одно дополнение: "Российский организатор торговли вправе без соблюдения требований пунктов… закона… допустить к публичному обращению ценные бумаги иностранных эмитентов, если такие бумаги допущены к публичному обращению другим российским организатором торговли". Благодаря этому пункту МосБиржа сможет без ограничений добавить бумаги, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже (там уже обращаются иностранные акции).

МосБиржа в середине июня заявила о планах по запуску торгов акциями иностранных эмитентов: до конца лета будут запущены торги 25-30 акциями, до конца - 50.

Речь идет об акциях из индекса S&P 500. Расчеты будут проводиться в рублях, готовится маркетмейкерская программа. Как заявлял директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин, к участию в этой программе проявили интерес не только российские, но и иностранные глобальные игроки.