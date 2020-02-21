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21 февраля 2020 года 10:45
ЦБ предлагает ограничить обращение в РФ иностранных ценных бумаг
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Сергей Бобылев/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Вчера участники фондового рынка обсудили с первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым законопроект о категоризации инвесторов. Но, как сообщил "Коммерсанту" президент НАУФОР Алексей Тимофеев, договориться в итоге удалось лишь по одному вопросу.. Регулятор согласился на предложение профучастников, что брокер вправе без тестирования, но под свою ответственность выполнить поручение клиента при наличии рекомендации от инвестиционного консультанта. В этом случае консультант и брокер должны быть одной структурой или компаниями одной группы. Либо у этих профучастников должен быть договор об оказании соответствующих услуг. "Это был наименее принципиальный вопрос, поэтому и нашли компромисс. По остальным вопросам абсолютно не сошлись во взглядах",- уточнил один из участников встречи. Согласно таблице разногласий, участники рынка предлагали дать возможность гражданам без тестирования (т. е. оценки знаний инвестора о рынке, инструментах, рисках и т. д.) приобретать ценные бумаги, входящие не только в котировальные списки, но и в список ликвидных ценных бумаг (его предлагалось создать). Кроме того, речь шла о снятии ограничения по сумме при использовании инвестором "последнего слова". Согласно текущей версии законопроекта, инвестор имеет право купить ценную бумагу даже в случае непрохождения тестирования, но только на 50 тыс. руб. (хотя не исключалось ее увеличение до 100 тыс. руб.). Также предлагалось допускать к торгам не только иностранные ценные бумаги, включенные в фондовые индексы по списку ЦБ, но и если по ним есть маркетмейкер. Вопрос ограничения иностранных ценных бумаг на российских биржах упирается в количество индексов, которые утвердит ЦБ. Как сообщил "Ъ" один из участников встречи, регулятор хочет установить тот же список, что и для вложения пенсионных резервов (в нем 41 индекс), в том числе американские Dow Jones (30 бумаг) и S&P 500. По словам другого участника встречи, никто не гарантировал, что индексов будет много. "Аргументы против иностранных бумаг звучали настолько контрпродуктивно, что в принципе не позволяло настроиться на поиск компромисса", - сказал он. Как сказал Аксаков "Коммерсанту", "будем дискутировать по поводу бумаг, которые не входят в индексы фондовых бирж".
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