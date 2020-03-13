Банки и брокеры против категоризации инвесторов

13 марта. FINMARKET.RU - Финансовая индустрия выступила с критикой законопроекта о категоризации инвесторов, который активно продвигает Банк России. Банки и брокеры - 16 крупнейших профучастников рынка ценных бумаг, среди которых - направили на этой неделе совместное письмо главе комитета Госдумы Анатолию Аксакову с просьбой учесть позицию рынка при принятии законопроекта о категоризации инвесторов.

В письме высказывается опасение, что мнение фининдустрии не принято во внимание, пишет "Коммерсант"

Как говорится в документе, принятие законопроекта в текущей версии "противоречит планам развития финансового рынка" и приведет к "повышению привлекательности иностранных финансовых посредников", сужению профучастников и количества инструментов на российском рынке.

Всего у профучастников вопросы к четырем, но, по их определению, основным пунктам законопроекта. Один из них касается допуска иностранных ценных бумаг к торгам на российских биржах. ЦБ предлагал огранить допуск к торгам только теми бумагами, которые включены в перечень индексов, определяемый регулятором. Остальные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные смогут купить торгуемые бумаги только после прохождения тестирования.

Однако, по мнению экспертов, в условиях упрощения доступа инвесторов к международным рынкам решить задачу по защите инвесторов путем запрета проведения операций на локальном рынке невозможно.

Представители фининдустрии также выступают против предложенного механизма тестирования инвестора. ЦБ настаивает, что без тестирования неквалифицированныесмогут купить ценные бумаги из котировальных списков бирж. В текущей версии законопроекта присутствует возможность использования инвестором "последнего слова", когда он может купить актив после отрицательного тестирования, но лишь на 50 тыс. руб.

Сейчас квалифицированным инвестором может быть признан тот, у кого есть активы на 6 млн руб. Банк России намерен увеличить этот порог до 10 млн руб. после принятия законопроекта.