Профучастники просят ЦБ смягчить новые правила инвестирования

5 ноября. FINMARKET.RU - Две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка - НАУФОР и НФА - направили 1 ноября ЦБ свой ответ на новый вариант категоризации инвесторов, представленный регулятором на прошлой неделе, пишет "Коммерсант" . "С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий",- говорит президент ГК "Финам" Владислав Кочетков. По словам президента НФА Василия Заблоцкого, ЦБ учел не все прежние предложения профучастников. "Поэтому на некоторые из них мы вновь хотим обратить внимание регулятора",- отметил он.

В презентации ЦБ предлагалось дать доступ таким инвесторам без тестирования только к ценным бумагам из котировального списка, к облигациям с определенным рейтингом, не ограниченным в обороте инвестиционных паев паевых фондов, и к иным инструментам, установленным нормативным актом ЦБ. "Такие ограничения являются излишними",- отмечается в письме. СРО предлагают дать доступ без тестирования ко всем российским ценным бумагам, допущенным к организованным торгам.

Также ЦБ планирует существенно ограничить доступ к иностранным ценным бумагам - покупка будет возможна после тестирования и при условии, что они включены в фондовые индексы, перечень которых установит регулятор. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев сообщил, что в предложениях допускается возможность доступа к рынку иностранных ценных бумаг, торгуемых на российском рынке, при условии тестирования, но в этом случае инвесторы должны иметь "последнее" слово.

Сейчас иностранные ценные бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже (входит в группу РТС). Президент НП РТС Роман Горюнов считает привязку иностранных ценных бумаг к индексам нецелесообразной.

Также СРО предлагают включить в рамки законопроекта инвестиционных советников: разрешить брокеру не осуществлять тестирование при исполнении поручения клиента на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации.