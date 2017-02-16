Ответственность перевозчиков перед авиапассажирами повысится

16 февраля. FINMARKET.RU - Размерза гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет в несколько раз в соответствии с требованиями Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой скоро присоединится Россия.

Сегодня комитет Госдумы по международным делам рекомендовал палате принять проект закона о присоединении РФ к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальской конвенции), который существенно увеличивает размеры компенсаций пассажирам и их родственникам за вред, причиненный во время полета.

В частности, компенсации родственникам жертв авиакатастроф возрастут в 4 раза. Законопроект внесен в Госдуму правительством РФ.

"Конвенция расширяет объем и размер ответственности перевозчика перед пассажирами за вред, причиненный при выполнении воздушных перевозок", - говорится в сопроводительных документах.

Одной из ключевых новаций при присоединении к Монреальской конвенции является привязка компенсаций, выплачиваемым пассажирам или их родственникам, к искусственному платежному средству - специальным правам заимствования (СПЗ). Их курс формируется на основе корзины из четырех ведущих валют - доллара, евро, иены и фунта стерлингов.

Сумма компенсации родственникам жертв авиакатастроф может вырасти с нынешних 2 млн руб. до почти 9 млн руб.

"Согласно статье 21 Монреальской конвенции, перевозчик не вправе исключать или ограничивать свою ответственность перед пассажирами при условии, что размер вреда в расчете на каждого пассажира не превышает 100 тыс. СПЗ", - говорится в пояснительной записке.

При этом вводятся гарантии для перевозчиков по их освобождению от ответственности в размере, превышающем 100 тыс. СПЗ. В случае, если перевозчик докажет, что вред не был причинен из-за его небрежности или другого неправильного действия или бездействия, или такой вред причинен по вине другого лица, он освобождается от ответственности в размере, превышающем указанную планку.

Монреальская конвенция устанавливает максимальный размер ответственности за задержку при воздушной перевозке пассажира и/или багажа в размере 4150 СПЗ. В настоящее время Воздушный кодекс предусматривает штраф в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости полета.

Участниками Монреальской конвенции являются более 130 государств. Россия готова присоединиться к ней с оговоркой о ее нераспространении на международные воздушные перевозки, выполняемые в некоммерческих целях и перевозку лиц, груза и багажа, осуществляемую для военных целей.

"Присоединение РФ к Монреальской конвенции позволит обеспечить гармонизацию российского законодательства с международными правовыми нормами в области международных перевозок и дальнейшую интеграцию национальной транспортной системы в международную транспортно-логистическую систему", - говорится в сопроводительных документах.

Предполагается, что присоединение к конвенции обеспечит "усиление ответственности перевозчиков перед пассажирами с одновременным повышением качества предоставляемых услуг, качественное и своевременное выполнение авиаперевозчиками обязанностей по обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей и формирование конкурентоспособных тарифов на международные воздушные перевозки".

Присоединение к Монреальской конвенции потребует также внесение соответствующих поправок в Воздушный кодекс РФ и в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном".