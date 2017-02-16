Авиапассажирам компенсируют по максимуму

16 февраля. FINMARKET.RU - Размерза гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет в несколько раз в соответствии с требованиями Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой скоро присоединится Россия.

Сегодня профильный комитет Госдумы по международным делам намерен рекомендовать к принятию соответствующий законопроект, внесенный правительством в ноябре 2016 года.

Документ призван унифицировать правила международных воздушных перевозок, рассказал "Известиям" глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, на рассмотрение Госдумы вопрос может быть вынесен в феврале-марте. Согласно установленной процедуре, Госдума примет ратификацию сразу окончательно, а не будет рассматривать в трех чтениях, как обычные законопроекты. После одобрения Советом Федерации и подписания президентом новые правила вступят в силу.

Поправки в значительной мере улучшают положение пассажиров, увеличивая максимальный размер ряда компенсационных выплат. Документ предусматривает привязку компенсаций к искусственному платежному средству - специальным правам заимствования (СПЗ). Размер этой условной единицы зависит от курса четырех ведущих мировых валют - доллара, евро, иены и фунта стерлингов. По данным на середину февраля 2017 года, СПЗ составил 78,2 руб. Компенсация выплачивается авиакомпанией по согласованию со страховщиком.

Таким образом, если сейчас размер компенсации за утрату перевозчиком багажа не может превышать 600 руб. за 1 кг багажа и 11 тыс. руб. - для ручной клади (статья 119 Воздушного кодекса), то после ратификации ее размер увеличится соответственно до 1,5 тыс. руб. (19 СПЗ) за 1 кг багажа и до 88,5 тыс. руб. (1131 СПЗ) - за единицу ручной клади. При этом авиакомпания будет обязана компенсировать причиненный вред на основе принципа наиболее полного возмещения.

Размер компенсации за задержку рейса, исходя из этих данных, превысит 367 тыс. руб. (4694 СПЗ), тогда как сейчас он составляет 25% от МРОТ (на январь 2017 года МРОТ составляет 7,5 тыс. руб.) за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета на пассажира.

Больше всего вырастет компенсация ущерба в случае гибели и причинения вреда здоровью пассажира. Согласно статье 117 Воздушного кодекса, сейчас она не может превышать 2 млн руб. Когда конвенция будет ратифицирована, верхний предел компенсации увеличится до 8,8 млн руб. (113000 СПЗ).

При этом сократятся судебные издержки для пассажира, так как он сможет подать иск к перевозчику по своему месту жительства. Также уточняются сроки подачи претензий к авиакомпании: в случае утраты багажа - не позднее семи дней со дня его получения, а если чемодан так и не нашли, то не позднее 21 дня после даты рейса.

Однако авиакомпания будет освобождена от ответственности, если докажет, что вред был причинен не по ее вине. Такая возможность у перевозчика будет, только если размер компенсации превышает 100 тыс. СПЗ.

Ратификация Монреальской конвенции - давно назревший шаг, который приводит законодательство РФ в соответствие с мировой практикой, страховой рынок давно готов к этому, рассказали опрошенные "Известиями" страховщики.