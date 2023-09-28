Правительство не против расширения прав работников на компенсацию просроченной зарплаты

28 сентября. FINMARKET.RU - Правкомиссия по законотворческой деятельности одобрила инициативу Минтруда, которая в некоторой степени расширяет права работников на компенсацию за задержку, пишут "Ведомости" . Поправки в ст. 236 ТК (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику) призваны защитить интересы работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно им недоплатили или же вообще не начислили положенные выплаты, следует из материалов на сайте Минтруда.

По сути, поправки в действующий закон должны реализовать постановление Конституционного суда (КС) от 11 апреля 2023 г. и установить правовой механизм взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были начислены своевременно, сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас в соответствии со ст. 236 ТК работодатель обязан выплачивать денежную компенсацию за задержку заработной платы (в размере начисленных процентов) только в том случае, если зарплата начисляется на соответствующие расходные счета предприятия, но не выплачивается в срок работнику. То же самое происходит при невыплате в срок отпускных, выходных пособий и любых других выплат, причитающихся работнику. Если же работодатель неправомерно вообще не начислил зарплату и, соответственно, ее и не выплатил, то компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

Это касается, например, тех случаев, когда компенсация заработной платы должна выплачиваться работнику при восстановлении на работе по решению суда.

Согласно поправкам в статью ТК, которым работник в итоге сможет получить в суде и выплаты, и проценты.