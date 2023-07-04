Дольщики опять смогут требовать от застройщиков компенсации за брак

4 июля. FINMARKET.RU - Дольщики опять могут требовать от застройщиков, если в новой квартире плохо поклеены обои, отваливается плитка со стен или дует из окон. С июля прекратилось действие временного порядка приемки квартир и моратория на взыскание с застройщиков неустойки, пени и штрафов, пишет "Российская газета"

В последние 1,5 года отказаться от приемки квартиры можно было лишь при существенных недостатках новостройки (с июля, как было и ранее, - при любых недостатках). При этом их должен был подтвердить приглашенный специалист, состоящий в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Сейчас вновь можно обойтись без такого эксперта. Составить односторонний акт о передаче жилья уклоняющемуся от этой процедуры покупателю застройщик может теперь через два, а не через один месяц. Обратиться в суд дольщик мог, только если застройщик откажется устранять недостатки или выплачивать компенсацию.

Также прекращается мораторий на взыскание с застройщика неустойки за затягивание строительства, убытков и процентов за просрочку возврата денежных средств при расторжении договора. Можно наконец получить с девелоперов и суммы неустойки, штрафов и пеней, которые были предъявлены компании до введения моратория.

Застройщики, в свою очередь, опасаются усиления потребительского экстремизма и надеются, что временный порядок, введенный в марте 2022 года для поддержки застройщиков, все же станет постоянным. Минстрой сообщал о подготовке поправок в законодательство, направленных на борьбу с потребительским экстремизмом в сфере строительства жилья. Нужно сделать прозрачный четкий механизм для покупателей, чтобы они понимали, что нужно сделать, куда обратиться, чтобы получить квартиру надлежащего качества, пояснял замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Предполагается, что новые правила приемки квартир внесут в закон о долевом строительстве, также будет установлен порог по взысканию неустойки в 5%, говорит адвокат в сфере недвижимости Анастасия Поликыржа. Однако пока законопроект не внесен в Госдуму.

Как отмечает сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов, действовавший до июля порядок начисления пеней и неустоек был не на стороне потребителя. При этом жалоб на плохое качество строительства поступает много.

Адвокат Поликыржа задается вопросом, как будет складываться судебная практика, потому что люди, которые принимали свои квартиры до 30 июня и после, оказываются в неравных условиях.