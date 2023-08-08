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08 августа 2023 года 10:49
Семьям могут субсидировать аренду жилья
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picture alliance\ТАСС
8 августа. FINMARKET.RU - В правительство поступило предложение субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет. С инициативой (письмо есть в распоряжении "Известий") выступила федеральная компания "Этажи". Идею поддерживают в "Народном фронте". Частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении. Следует "устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок - с учетом совокупного дохода семьи и ее состава" и "увеличивать размер субсидирования при появлении детей", следует из письма. Обращение поступило в аппарат правительства РФ, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина. Редакция также направила запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу. Мера может спровоцировать рост цен на арендные квартиры, но, с другой стороны, этот рынок выйдет из тени, говорят эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, аренда, компенсации
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