Семьям могут субсидировать аренду жилья

8 августа. FINMARKET.RU - В правительство поступило предложение субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет. С инициативой (письмо есть в распоряжении "Известий" ) выступила федеральная компания "Этажи". Идею поддерживают в "Народном фронте". Частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении.

Следует "устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок - с учетом совокупного дохода семьи и ее состава" и "увеличивать размер субсидирования при появлении детей", следует из письма.

Обращение поступило в аппарат правительства РФ, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина. Редакция также направила запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу.

Мера может спровоцировать рост цен на арендные квартиры, но, с другой стороны, этот рынок выйдет из тени, говорят эксперты.