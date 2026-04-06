Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4657 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,409 руб., максимальный - 11,5135 руб. Была заключена 112271 сделка. Объем торгов составил 128111,75 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4775 руб. за юань.

6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,22 коп. и составил 11,4657 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53769,105 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,157 млрд руб., или на...

Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом индекса IMOEX2 на 0,1% на фоне дорожающей нефти из-за ожиданий эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также растущих фондовых...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,22 коп. и составил 11,4657 руб. Минимальный курс юаня составил 11,409 руб., максимальный - 11,5135 руб. Была заключена 112271 сделка. Объем торгов составил 128111,75... Минимальный курс юаня составил 11,409 руб., максимальный - 11,5135 руб. Была заключена 112271 сделка. Объем торгов составил 128111,75...

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, подала заявку на регистрацию биржевого индексного фонда (ETF), привязанного к индексу Nasdaq-100. Как говорится в документах компании, по данным Комиссии по ценным бумагам и...

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,7 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.... читать дальше

Выдачи по льготным программам ипотеки в России в марте замедлились, выдано на 15% меньше кредитов, чем в том же месяце 2025 года, сообщается в канале с аналитикой группы ДОМ.РФ в Max. "На фоне продолжающегося цикла смягчения денежно-кредитной политики выросли выдачи по...

Группа Simple, один из ведущих импортеров и дистрибьюторов вина и крепких спиртных напитков в РФ, создала на Дальнем Востоке, сообщает ООО "Симпл групп". ООО "Симпл ДВ" зарегистрировано в Приморском крае в начале апреля. Согласно отчетности компании, выручка "Симпл" в...

ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ, Севастополь) в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 809,4 млн рублей, сообщается в отчете компании. Это самый высокий показатель чистой прибыли компании с 2023...

ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11742,9 (-149,4) руб./грамм; на серебро - 179,69 (-2,28) руб./грамм; на платину - 4834,5 (-61,51) руб./грамм; на палладий - 3703,08 (-47,11) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 91,0034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,81 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 78,7277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,16 коп.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли Пакистана Джам Камал Хан провели переговоры по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщила пресс-служба ЕЭК. "Стороны договорились инициировать процесс...

Демпфер по автобензину по итогам марта, по предварительным оценкам, составит около 16 тыс. руб./т, по дизтопливу - 33 тыс. руб./т. Суммарные выплаты нефтяникам из федерального бюджета в виде демпфера могут быть в размере около 53 млрд руб. по автобензину и 142 млрд руб. по... читать дальше

Поставки мобильных телефонов в Китае в феврале снизились на 14,6% относительно того же месяца прошлого года - до 16,789 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. Продажи...

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизился до 54 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, прогнозировали уменьшение до 55...

Аналитики Citigroup пересмотрели свои прогнозы для сроков снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) после публикации сильных статданных по американскому рынку труда в конце прошлой недели. Эксперты банка теперь полагают, что Федрезерв в...

