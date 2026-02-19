Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0757 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0235 руб., максимальный - 11,1185 руб. Было заключено 102815 сделок. Объем торгов составил 117064,29 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,05 руб. за юань.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,44 коп. и составил 11,0757 руб.

Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2026 года сократилась на 1,763 трлн рублей, или на 1,4%, до 127,866 трлн рублей, после роста в декабре на 3,9%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 февраля 2026 года снизился до 9,7%

Кредит экономике РФ в январе 2026 года сократился на 0,5% после снижения на 0,4% в декабре 2025 года, годовой темп прироста этого показателя по итогам первого месяца текущего года сложился вблизи уровня прошлого месяца и составил 9,4%, говорится в комментарии ЦБ РФ. "В

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг в минусе. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок начал умеренным ростом на фоне заметного скачка мировых цен на нефть. При этом итоги очередного раунда переговоров РФ-США-Украина, состоявшихся в Женеве, не принесли

"Росатом" в 2026 году видит рост активности на трассе Северного морского пути (СМП), сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев журналистам. "Примерно в 1,5 раза выросло количество проводок за прошедшие месяцы по отношению к прошлому году, а объем грузов на

Организации трубопроводного транспорта смогут подавать ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения, капитального ремонта трубопроводов, предназначенных для продуктов переработки нефти и газа, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ

Германская DB Cargo, грузовое подразделение железнодорожного оператора Deutsche Bahn, планирует к 2030 году сократить 6 тыс. рабочих мест, заявил агентству Reuters глава DB Cargo Бернхард Осбург. По его словам, расходы компании слишком высоки. "Это и отделяет

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании откажется от публикации ряда второстепенных отчетов в рамках общего плана по устранению проблем с качеством ключевых статистических данных. В общей сложности количество выпускаемых ведомством отчетов в 2026 году

Законопроект, обязующий торговые сети и маркетплейсы предоставлять определенную долю своих торговых площадей и онлайн-выдач при продаже непродовольственных товаров продукции российского происхождения (о так называемой "российской полке") может быть рассмотрен и утвержден

Авиастроительная компания Airbus рассчитывает поставить заказчикам в 2026 году 870 самолетов коммерческого назначения, что является рекордным числом, чистая прибыль в 2025 году выросла на 23%, сообщает в четверг Le Figaro. "2025 год стал поворотным, отмеченным очень

Банк России оценит необходимость внедрения в небольших банках "спецкнопки", которая позволяет клиентам оперативно пожаловаться на мошенничество, но даже если это будет реализовано, регулятор не ждет значительного роста данных об операциях без согласия клиентов, заявил зампред ЦБ

Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск понизился на 0,47% и

Минсельхоз РФ утвердил список банков, прошедших отбор для участия в программе льготного кредитования в 2026 году. Согласно документу, размещенному на сайте министерства, в него включены Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Московский кредитный банк,

В прошлом году золотодобытчик Kinross Gold снизил производство на 5%, до 2,01 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания. Это соответствует прогнозу, который составлял 2 млн унций (плюс-минус 5%). "Мы снова уложились в наши прогнозы, показали высокую

Банк России обсуждает с иностранными партнерами вопрос обмена данными о мошенниках для сокращения доли дропов-нерезидентов, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "Количество реквизитов нерезидентов в нашей базе (мошенников) растет. То

ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12328,37 (+425,82) руб./грамм; на серебро - 185,91 (+3,15) руб./грамм; на платину - 5100,58 (+216,11) руб./грамм; на палладий - 4260,34 (+191,17) руб./грамм. Это автоматическое

