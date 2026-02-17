Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 февраля

17 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53410,981 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,865 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98... Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98...

.

Российский рынок акций завершил торги во вторник снижением на фоне снижения металлов, игроки ожидают сигналов с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля. В Азии рынок акций Японии снизился во вторник четвертый день подряд. В связи с... В Азии рынок акций Японии снизился во вторник четвертый день подряд. В связи с... читать дальше

.

Цены на нефть ушли в глубокий минус вечером во вторник, растеряв весь достигнутый ранее рост после заявления министра иностранных дел Ирана о том, что переговоры с США в Женеве были "серьезными и конструктивными". Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на... Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше

.

Европейская комиссия (ЕК) предлагает привязать право производителей электромобилей на субсидии к локализации не менее 70% компонентов машин, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект закона об ускорении промышленности (Industrial Accelerator Act), с которым она... читать дальше

.

Перевозки грузов в акватории Северного морского пути в 2025 году составили 37 млн тонн, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. "37,02 млн тонн (составил - ИФ) объем перевозок в акватории СМП, план перевыполнен", - сказал Никитин на заседании комитета Госдумы по... "37,02 млн тонн (составил - ИФ) объем перевозок в акватории СМП, план перевыполнен", - сказал Никитин на заседании комитета Госдумы по...

.

Около 62% геологических запасов нефти являются доказанными (промышленными), соотношение по запасам газа - порядка 67%, следует из данных Роснедр. "По нефти у нас больше 31 млрд тонн геологических запасов, из них (...) A1B1C1 - 19,2 млрд тонн, и есть у нас такая... "По нефти у нас больше 31 млрд тонн геологических запасов, из них (...) A1B1C1 - 19,2 млрд тонн, и есть у нас такая... читать дальше

.

Венгрия уведомила Еврокомиссию (ЕК), что желает запросить временное исключение из регламента по санкциям в отношении РФ, чтобы импортировать российскую нефть по нефтепроводу "Адрия" через Хорватию, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Она пояснила во вторник... Она пояснила во вторник... читать дальше

.

Банк России предлагает сократить срок реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций с 45 календарных дней до 15 рабочих при условиях надлежащего уведомления лиц о возникновении у них такой возможности, а также раскрытия информации в... читать дальше

.

Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов вторника, в понедельник биржа была закрыта из-за праздника в США. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск снизился на 0,3% - до 49350,55 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск снизился на 0,3% - до 49350,55 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось... Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось... читать дальше

.

Несколько стран ЕС настороженно относятся к некоторым мерам, предложенным Еврокомиссией для нового санкционного пакета против РФ, в частности, к санкциям в отношении зарубежных портов и банков, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники. "Несколько столиц... "Несколько столиц... читать дальше

.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби видит возможность нескольких снижений базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году при дальнейшем замедлении инфляции в США. "Мне нужны доказательства того, что инфляция... "Мне нужны доказательства того, что инфляция... читать дальше

.

ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 90,8658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 76,7389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,4% месяцем ранее, говорится в отчете статистического управления страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение... читать дальше

.